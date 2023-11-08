Поесть за 5 минут. Стало известно, сколько времени дают российским работникам на обед

Опрос прошли 350 бизнесменов, HR-директоров и рекрутеров из разных российских регионов. Из всех опрошенных 70% сказали, что обеды помогают сотрудникам оставаться продуктивными. Почти половина из них признали, что пообедавшие работники легче переключаются на другие задачи.

Без обедов, считают работодатели, люди быстро выгорают, труд перестаёт доставлять им удовольствие. Как итог — увольнение.

Но вот длительность обеда — вопрос спорный. Опрошенные «Работой.ру» бизнесмены считают подходящим перерыв в 5–15 минут. К счастью для работников, не все работодатели дают своим подчинённым такие экспресс-обеды.

«Давайте честно — полноценный приём пищи за 15 минут невозможен. Если мы ещё вспомним, что за обеденный перерыв человек должен не только успеть перекусить и поесть полноценно, но ещё и отдохнуть, то разговор о 15 минутах невозможен», — сказала amic.ru глава сети фитнес-студий Ирина Тихонова.

Офисные работники часто проглатывают еду на ходу. Так у них появляется вредная привычка — быстроедение. Что ещё разрушает здоровье офисных работников — узнайте здесь.