Похудеть без напряга? Чем рискуют россияне, которые пошли на уменьшение желудка

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Сергей Морозов рассказал, что сейчас есть новые направления в снижении веса через хирургию:

наложение бандажа на желудок,

введение в желудок баллона.

изменение анатомии. То есть часть желудка отрезают.

Также есть способы, когда врачи уменьшают возможность всасывания того, что человек съел — накладывается анастомоз (соединение) между желудком и более дальними отделами желудочно-кишечного тракта, с тонкой кишкой.

Однако стоит понимать, что любое хирургическое вмешательство имеет свои риски. По словам Морозова, уменьшая объём желудка, доктора можем вызвать появление или обострение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (когда содержимое желудка забрасывается в пищевод).

При наложении бандажа на желудок орган сдавливается снаружи, что может привести к нарушению кровоснабжения в тех участках, где наложен бандаж. Манжета, которую накладывают вокруг желудка, может со временем сдвинуться, что снизит её эффективность или потребует дополнительных операций.

Метод введения баллона тоже имеет свои минусы:

развитие пролежней на слизистой оболочке желудка,

нарушение кровоснабжения в стенке желудка.

риск того, что баллон нужно извлекать.

Эти два способы менее травматичны, чем те же операции с изменением анатомии желудка. Тем не менее свои следы на здоровье они оставит могут. Поэтому если есть возможность добиться эффекта при помощи диеты и физкультуры, то к хирургическим методам лучше не прибегать.