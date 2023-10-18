Похудеть и не заболеть. За что в России ценят «сибирский ананас»

По словам специалиста, облепиха по вкусу — смесь ананаса, цитрусовых, земляники и клубники. Ягода содержит витамин A и витамины группы B, а также бета-каротин, который участвует в синтезе витамина А.

«Облепиха очень хороша для снижения веса, потому что стимулирует все обменные процессы», — сказала Мухина «Москве 24».

В день диетолог посоветовала потреблять 30–50 г этой ягоды в виде сока, чая, пюре или варенья. Сейчас облепиха будет особенно кстати, потому что она поддерживает иммунитет и не даёт простудиться осенью.

Облепиху не обязательно только есть, из неё можно сделать и масло, напомнила Мухина. Как отметила диетолог, облепиховое масло улучшает текучесть крови, а хорошо влияет на сердце и сосуды. Его можно использовать для заживления ран, трофических язв, для профилактики образования рубцов.

Не только облепиха помогает пережить осень без ОРВИ. Ранее эксперты Роспотребнадзора подсказали, на какие ещё фрукты и овощи налегать именно сейчас.