Полезна почти всем. Сколько хурмы можно есть без вреда для здоровья

Средняя норма для здорового человека — 2–3 небольших плода хурмы в день. Это считается умеренным количеством, которое не вызовет каких-то проблем со здоровьем, отметила диетолог.

По её словам, в хурме и правда много простых углеводов. Однако ещё в ней присутствуют пищевые волокна и вода, так что, если не объедаться хурмой, можно не переживать за здоровье.

Более того, в хурме полно всяких полезностей, а именно: - бета-каротин — провитамин А, - витамин С, - витамин В7, - калий, - хром, - железо, - йод, - марганец.

Хотя, как у любого продукта, у хурмы тоже есть противопоказания. Её стоит ограничивать людям, страдающим сахарным диабетом и аллергией. Не следует включать хурму в рацион пациентам с заболеваниями пищеварительного тракта в стадии обострения, посоветовала Круглова в интервью радио Sputnik.

Кстати, убрать вяжущий эффект у хурмы тоже можно. Вот как это сделать.