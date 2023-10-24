Здоровье
23:00, 24 октября 2023
1 мин.

Полезно, но не всем. Вот кому точно не зайдёт оливковое масло

Оливковое масло — обязательный пункт в списке ЗОЖ-продуктов. От него действительно много пользы: оно и вес помогает сбрасывать, и от инсульта защищает, и даже с воспалениями борется. И тем не менее это не универсальный продукт — у него есть свои противопоказания. Врач-диетолог Елена Соломатина, объяснила, кому лучше отказаться от оливкового масла совсем или хотя бы снизить его потребление.

Полезно, но не всем. Вот кому точно не зайдёт оливковое масло
© Freepik

Проблемы со здоровьем, при которых нежелательно употреблять оливковое масло:

  • камни в желчном пузыре или проблемы с желчевыводящими путями: оливковое масло — желчевыводящий продукт и может спровоцировать обострение;
  • проблемы с печенью;
  • гипотония: при злоупотреблении маслом может упасть артериальное давление;
  • лишний вес — в оливковом масле около 900 ккал на 100 г.

И конечно, оливковое масло не стоит добавлять в рацион тем, у кого есть аллергия на оливки, сказала Соломатина «Москве 24».

Ещё одно популярное сегодня масло, которому приписывают много полезных свойств, — кокосовое. Однако учёные выяснили, что у него есть довольно неприятная и даже опасная побочка.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.