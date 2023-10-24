Полезно, но не всем. Вот кому точно не зайдёт оливковое масло

Проблемы со здоровьем, при которых нежелательно употреблять оливковое масло:

камни в желчном пузыре или проблемы с желчевыводящими путями: оливковое масло — желчевыводящий продукт и может спровоцировать обострение;

проблемы с печенью;

гипотония: при злоупотреблении маслом может упасть артериальное давление;

лишний вес — в оливковом масле около 900 ккал на 100 г.

И конечно, оливковое масло не стоит добавлять в рацион тем, у кого есть аллергия на оливки, сказала Соломатина «Москве 24».

Ещё одно популярное сегодня масло, которому приписывают много полезных свойств, — кокосовое. Однако учёные выяснили, что у него есть довольно неприятная и даже опасная побочка.