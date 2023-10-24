Полезно, но не всем. Вот кому точно не зайдёт оливковое масло
Оливковое масло — обязательный пункт в списке ЗОЖ-продуктов. От него действительно много пользы: оно и вес помогает сбрасывать, и от инсульта защищает, и даже с воспалениями борется. И тем не менее это не универсальный продукт — у него есть свои противопоказания. Врач-диетолог Елена Соломатина, объяснила, кому лучше отказаться от оливкового масла совсем или хотя бы снизить его потребление.
Проблемы со здоровьем, при которых нежелательно употреблять оливковое масло:
- камни в желчном пузыре или проблемы с желчевыводящими путями: оливковое масло — желчевыводящий продукт и может спровоцировать обострение;
- проблемы с печенью;
- гипотония: при злоупотреблении маслом может упасть артериальное давление;
- лишний вес — в оливковом масле около 900 ккал на 100 г.
И конечно, оливковое масло не стоит добавлять в рацион тем, у кого есть аллергия на оливки, сказала Соломатина «Москве 24».
Ещё одно популярное сегодня масло, которому приписывают много полезных свойств, — кокосовое. Однако учёные выяснили, что у него есть довольно неприятная и даже опасная побочка.