Полезный майонез существует. 4 простых рецепта для салатов и бутербродов

В Сети можно найти рецепты домашнего майонеза, но на них обычно уходит много времени, да и ингредиенты хоть и натуральные, но содержат немало калорий или неполезных жиров. Но Роскачество предложило альтернативы.

Протеиновый соус из белой фасоли (отварной или консервированной). Потребуется 100 г фасоли, 20–30 г воды, половинка авокадо, немного зелени, соль и специи по вкусу (пищевые неактивные дрожжи придадут привкус сыра). Всё смешать в блендере и добавить чайную ложку лимонного сока.

Соус из кешью. Нужны 200 г орехов, 150 г воды, столовая ложка лимонного сока и соль со специями по вкусу. Кешью сперва нужно замочить на ночь или хотя бы на пару часов, затем слить воду и промыть, а потом перетереть в блендере вместе со всем остальным. Количество воды варьируется в зависимости от предпочтений.

Майонез из семечек. Потребуется 100 г семечек, 180 г воды, 1 столовая ложка горчицы (по настроению), 5–6 столовых ложек лимонного сока, соль и специи по вкусу (можно бахнуть 1 столовую ложку оливкового масла). Семечки замочить в кипятке минут на 20, а затем промыть и взбить вместе с остальным в блендере.

Майонез из авокадо. Нужно 1 спелое авокадо, 30 мл растительного масла, 2 чайные ложки лимонного сока, 1 зубчик чеснока, немного молотого перца. Всё измельчить и поместить в холодильник, хранить соус можно не более 3 дней.

Если самому готовить, меняя продукты на более полезные, то во время диеты можно и фастфудом питаться. А как это провернуть без магии — читайте здесь.