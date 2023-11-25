Полных людей предупредили о риске заполучить 13 видов рака

Что выяснили учёные

Исследование дало понять, что каждое увеличение индекса массы тела (ИМТ) на пять пунктов связано с повышением на 11% риска развития рака, связанного с ожирением, даже у людей без диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний. А у тех, кто страдает последними, эта вероятность выше на 17%.

Учёные взяли во внимание 13 видов рака, в том числе груди, яичников, матки, кишечника, поджелудочной железы, почек и пищевода. Риск развития рака оказался на 23% выше у 344 000 испытуемых с лишним весом или ожирением. Это связано с тем, что избыточный вес может вызвать воспаление в организме или избыток инсулина, что в свою очередь способствует росту опухолей.

Также они обнаружили, что у людей с избыточным весом или ожирением, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, выше риск развития любого типа рака на 68%, в сравнении с теми, у кого вес в норме и нет заболеваний сердца и сосудов.

Вывод: любому человеку с лишним весом нужно опасаться онкологических заболеваний, но особенно на стороже лучше быть имеющим в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания.

Есть одно но: пока специалистам не удалось выяснить, в чём главная проблема — в полноте или же болезнях, связанных с ожирением.

А почему вообще развивается ожирение? На это вопрос ответили врачи-эндокринологи. Причин немало, и все они разнообразны, но если вкратце: к нему приводит постоянное переедание.