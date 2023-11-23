Пользуетесь деревянной разделочной доской? Вот почему это не лучший вариант

Как выбрать разделочную доску

Материал

Стекло или искусственный камень более устойчивы к царапинам, поэтому прослужат дольше, плюс их ещё и легче мыть. Дерево и пластик более рыхлые, из-за этого уступают в долговечности.

Выход: регулярно и тщательно ухаживать за ними, а деревянные ещё и шлифовать от мелких царапин. Ну и когда досочка будет выглядеть непривлекательно, заменять.

Продукты

На кухне хватит двух досок, считают специалисты. Одна — персонально для мяса и рыбы и лучше из материала поплотнее. Но, опять же, если не забывать об уходе, то подойдут любые, в том числе и деревянные. Главное — каждый раз хорошо промывать с моющим средством и давать высохнуть.

Вторую доску можно выделить для остальных продуктов, которые не нужно термически обрабатывать, — хлеба, овощей, фруктов и так далее.

Срок замены

Обновлять доски стоит по мере изнашивания. Недобрые знаки: накопилось множество царапин, сколов, изменился цвет материала.

Кстати, учёные выяснили, что кухонные доски по количеству бактерий опаснее унитаза — их там на 200% больше! К этому приводит привычка разделывать и резать всё на одной доске, плюс она же ещё и постоянно контактирует с водой, а всё это очень привлекательная среда для размножения микроорганизмов.