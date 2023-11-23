Пользуетесь деревянной разделочной доской? Вот почему это не лучший вариант
Материалы кухонных досок, конечно, различаются по долговечности, но это не значит, что пользоваться нужно лишь самыми крепкими. Подойдут и привычные всем деревянные и пластиковые, правда, их придётся за ними нужен глаз да глаз. Как не допустить того, чтобы доски превратились в рассадник бактерий, рассказали врач общей практики Елена Шиманьски и инфекционист Светлана Серебрякова из Lahta Clinic.
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Как выбрать разделочную доску
Материал
Стекло или искусственный камень более устойчивы к царапинам, поэтому прослужат дольше, плюс их ещё и легче мыть. Дерево и пластик более рыхлые, из-за этого уступают в долговечности.
Выход: регулярно и тщательно ухаживать за ними, а деревянные ещё и шлифовать от мелких царапин. Ну и когда досочка будет выглядеть непривлекательно, заменять.
Продукты
На кухне хватит двух досок, считают специалисты. Одна — персонально для мяса и рыбы и лучше из материала поплотнее. Но, опять же, если не забывать об уходе, то подойдут любые, в том числе и деревянные. Главное — каждый раз хорошо промывать с моющим средством и давать высохнуть.
Вторую доску можно выделить для остальных продуктов, которые не нужно термически обрабатывать, — хлеба, овощей, фруктов и так далее.
Срок замены
Обновлять доски стоит по мере изнашивания. Недобрые знаки: накопилось множество царапин, сколов, изменился цвет материала.
Кстати, учёные выяснили, что кухонные доски по количеству бактерий опаснее унитаза — их там на 200% больше! К этому приводит привычка разделывать и резать всё на одной доске, плюс она же ещё и постоянно контактирует с водой, а всё это очень привлекательная среда для размножения микроорганизмов.