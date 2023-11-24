Помассировав это место, можно уснуть как младенец

Как быстро уснуть ночью: простой совет

Когда кортизола много, важно расслабиться, чтобы на смену этому гормону пришёл другой — гормон сна мелатонин. В этом здорово помогает успокаивающий массаж.

Не переживайте: бежать в пижаме в ближайший массажный салон не придётся. Массаж для снижения уровня кортизола можно сделать самостоятельно. Делается он так: в течение 2–3 минут перед сном растирайте внутреннюю часть запястья , рассказала Холл.

Вот как это работает: на внутренней стороне запястья находится одна из точек, воздействие на которую помогает облегчить боль и стресс. Более того, уделяя внимание этому чувствительному месту на теле, вы можете улучшить общее самочувствие, отметила врач в разговоре с The Mirror.