Помассировав это место, можно уснуть как младенец
Одна из самых частых причин, почему мы не можем уснуть, — высокий уровень кортизола. Вообще-то это важный гормон — он защищает нас от стресса. Однако если стресса много, то и кортизол тоже будет повышен. Так начинается бессонница. Врач-сомнолог Кэтрин Холл назвала простой лайфхак, который поможет быстро уснуть, даже если вы перенервничали. На помощь придёт самомассаж.
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Как быстро уснуть ночью: простой совет
Когда кортизола много, важно расслабиться, чтобы на смену этому гормону пришёл другой — гормон сна мелатонин. В этом здорово помогает успокаивающий массаж.
Не переживайте: бежать в пижаме в ближайший массажный салон не придётся. Массаж для снижения уровня кортизола можно сделать самостоятельно. Делается он так: в течение 2–3 минут перед сном растирайте внутреннюю часть запястья , рассказала Холл.
Вот как это работает: на внутренней стороне запястья находится одна из точек, воздействие на которую помогает облегчить боль и стресс. Более того, уделяя внимание этому чувствительному месту на теле, вы можете улучшить общее самочувствие, отметила врач в разговоре с The Mirror.