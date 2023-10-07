Понадобится только вода. Врач рассказала, как недорого укрепить иммунитет

По словам врача-терапевта Маргариты Ионовой, один из действенных способов — закаливание водой. Правда, сразу погружать себя в ледяную воду не стоит — первые 14 дней достаточно обливать лишь кисти рук и ступни. Потом ещё две недели необходимо поливать руки до локтя и ноги до колена. Важно лишь проводить все процедуры постепенно и без лишнего усердия. Через месяц уже можно поливать водой уже всё тело, кроме головы. Вода должна быть в районе 8–12 градусов, но на первых порах стоит начинать с 32–35 градусов и потихоньку снижать.

Ионова уточнила, что этот способ и бюджетный и эффективный. Закаливание обычно проводят после водных процедур, а после тело растирают сухим полотенцем.

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