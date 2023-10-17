Поправят здоровье и снизят вес. Врач назвала наименее опасные диеты

По словам врача-диетолога, члена Российского научного медицинского общества терапевтов и заведующей лечебным отделением санатория «Ревиталь Парк» Натальи Егоренковой, одна из наиболее сбалансированных диет — средиземноморская. Именно её часто рекомендуют врачи.

Ещё одна наименее вредная диета — флекситарианство. Те, кто ей следуют, преимущественно едят растительную пищу, но и о мясе не забывают. Также неплохи, по мнению эксперта, DASH-диета и GAPS-диета. Первая создана для поддержания в норме уровня артериального давления, а вторая — для улучшения состояния микрофлоры кишечника. В первой делается акцент на минимизации соли, а во второй — как можно большем употреблении овощей и фруктов.

А вот с кетодиетой стоит быть поосторожнее. Её можно придерживаться только под наблюдением врача.

Врач заключила, что самая правильная диета — это та, где достаточно белка, мало жира и простых углеводов. Идеально под это описание подходит сочетание средиземноморской и DASH-диеты.

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