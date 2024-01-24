Популярный молочный десерт признали углеводно‑жировой бомбой

Кому нельзя мороженое

Белоусов считает, что ЗОЖ и мороженое не сочетаются, как раз из-за большого количества сахара и насыщенных жиров в десерте.

Мороженое на основе коровьего молока лучше исключить из рациона людям с ожирением и сахарным диабетом. Также от него нужно отказаться людям с непереносимостью молочного жира — лактозы. В целом после 50 лет молоко не очень хорошо усваивается организмом.

Гипертоникам врачи советуют ограничивать количество животных жиров. Поэтому мороженое на основе молока и сливок им тоже лучше не есть, добавил Белоусов.

Можно ли мороженое детям

Врач-педиатр клиники «Медицина» Марьям Сайфулина посоветовала детям до 2 лет мороженое вообще не давать. Это касается в целом всех продуктов с сахаром. И даже если видите на мороженом надпись «без сахара», не ведитесь. Некоторые производители вместо него используют подсластители — сахарный сироп, патоку, мёд или фруктозу.

Также не стоит верить в лечебный эффект мороженого при больном горле. Популярный лайфхак, которым корыстно любят пользоваться некоторые дети, совсем неэффективен, уверена эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Как правильно лечить больное горло, можно почитать тут.