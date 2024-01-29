Здоровье
Опубликовано 29 января 2024, 23:20
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Популярный у россиян напиток от запора оказался активатором ума

Во времена модных коктейлей и фрешей мы стали как-то забывать о простой и полезной классике — свекольном соке. В народе этот напиток приобрёл репутацию отличного средства от диареи. Но исследования показывают, что пищевые нитраты в свёкле способны расширять кровеносные сосуды, облегчая приток крови к мозгу. Это улучшает когнитивные функции, замедляет старение мозга, рассказал врач-нутрициолог Игорь Строков.
Популярный у россиян напиток от запора оказался активатором ума
© freepik

«Из-за высокого содержания пищевых нитратов есть некоторые доказательства того, что порошок свёклы полезен для здоровья мозга и может помочь защитить от возрастного снижения когнитивных функций», — сказал врач изданию «Медикфорум».

Об этом говорится в исследовании, проведённом в 2015 году среди людей с сахарным диабетом второго типа. Участников разделили на две группы, и людям из одной из них каждый день давали 250 мл свекольного сока. Через две недели после теста оказалось, что скорость их реакции была на 4% выше, чем у добровольцев из контрольной группы. До эксперимента показатели были одинаковыми.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее рассказал о ещё одном интересном свойстве свёклы. По словам медика, овощ помогает даже в профилактике рака.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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