Популярный у россиян напиток от запора оказался активатором ума

«Из-за высокого содержания пищевых нитратов есть некоторые доказательства того, что порошок свёклы полезен для здоровья мозга и может помочь защитить от возрастного снижения когнитивных функций», — сказал врач изданию «Медикфорум».

Об этом говорится в исследовании, проведённом в 2015 году среди людей с сахарным диабетом второго типа. Участников разделили на две группы, и людям из одной из них каждый день давали 250 мл свекольного сока. Через две недели после теста оказалось, что скорость их реакции была на 4% выше, чем у добровольцев из контрольной группы. До эксперимента показатели были одинаковыми.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее рассказал о ещё одном интересном свойстве свёклы. По словам медика, овощ помогает даже в профилактике рака.