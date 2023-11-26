Здоровье
12:00, 26 ноября 2023
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После ковида стали выпадать волосы? Главное — без паники

У коронавируса много побочек, но одна из самых неприятных — алопеция. Это полное или частичное выпадение волос на голове и других частях тела. Причём у постковидной алопеции есть свои особенности: волосы выпадают особенно быстро. Врач-дерматолог, трихолог АО Медицина (клиника Ройтберга) Ольга Сапёрова рассказала, как справиться с выпадением волос после ковида.

После ковида стали выпадать волосы? Главное — без паники
© Freepik/zinkevych

Раньше пик постинфекционных алопеций приходился на март-апрель. С такой проблемой сталкивались люди, перенёсшие грипп или ОРВИ. Теперь сезонность стёрлась — слишком много случаев алопеции у тех, кто переболел ковидом, рассказала Сапёрова.

По её словам, заболевание формируется не сразу, а через 2–3 месяца после перенесённого коронавируса. При этом причиной выпадения волос становится не сам вирус, поскольку он никак не затрагивает волосяные фоликулы. Откуда же тогда берётся алопеция?

Причин несколько: - общая интоксикация организма; - нарушение микроциркуляции кожного покрова головы; - повышение температуры, что плохо для роста волос; - стресс; - побочное действие лекарств для борьбы с вирусом.

Основной симптом постковидной алопеции — волосопад. Заболевшие боятся лишний раз притронуться к волосам, так как после мытья, расчёсывания или других обыденных процедур выпадает значительное количество волос.

Однако паниковать всё же не стоит — алопеция после ковида лечится , заверила Сапёрова.

«Если у человека нет сопутствующих заболеваний или отягощённой наследственности, то патология носит временный характер. В противном случае процесс выпадения волос может затянуться», — сказала эксперт.

Лечит выпадение волос после ковида врач-трихолог. Он проведёт комплексную диагностику кожи головы и подберёт лекарственные средства в зависимости от индивидуальной ситуации, объяснила эксперт.

Как работают такие препараты: они или улучшают питание волосяного фолликула за счёт локального расширения сосудов, или достигают результата с помощью факторов роста волосяного фолликула, находящегося в их составе, добавила врач.

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