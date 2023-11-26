После ковида стали выпадать волосы? Главное — без паники

Раньше пик постинфекционных алопеций приходился на март-апрель. С такой проблемой сталкивались люди, перенёсшие грипп или ОРВИ. Теперь сезонность стёрлась — слишком много случаев алопеции у тех, кто переболел ковидом, рассказала Сапёрова.

По её словам, заболевание формируется не сразу, а через 2–3 месяца после перенесённого коронавируса. При этом причиной выпадения волос становится не сам вирус, поскольку он никак не затрагивает волосяные фоликулы. Откуда же тогда берётся алопеция?

Причин несколько: - общая интоксикация организма; - нарушение микроциркуляции кожного покрова головы; - повышение температуры, что плохо для роста волос; - стресс; - побочное действие лекарств для борьбы с вирусом.

Основной симптом постковидной алопеции — волосопад. Заболевшие боятся лишний раз притронуться к волосам, так как после мытья, расчёсывания или других обыденных процедур выпадает значительное количество волос.

Однако паниковать всё же не стоит — алопеция после ковида лечится , заверила Сапёрова.