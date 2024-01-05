Постоянно болит поясница? Врач назвала 6 основных причин для этого

По словам терапевта Ольги Чирковой, поясница может болеть по нескольким причинам, но поставить точный диагноз не получится, тут нужна консультация настоящего врача. Поэтому и самолечением заниматься не стоит. Однако можно примерно понять, откуда что берётся, хотя бы для того, чтобы скорректировать образ жизни или привычки.

Поясница может болеть из-за:

остеохондроза позвоночника; миозита (воспаление мышц); воспаления почек и мочевыводящих путей; проблем с женской половой системой; остеопороза; опухоли.

При этом если боль появляется при движении или смены позы, то причина, скорее всего, кроется в позвоночнике или мышцах, а если спина болит постоянно, боль отдаёт в живот и в пах, проходит с ознобом, температурой или тошнотой, то дело уже во внутренних органах.

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