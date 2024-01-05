Здоровье
14:00, 05 января 2024
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Постоянно болит поясница? Врач назвала 6 основных причин для этого

Век новых технологий привнёс в жизнь простых россиян не только удобные гаджеты, но и новые болезни. Потому что львиная доля людей безвылазно работает за компьютерами, а потом переползает на диван, чтобы отдохнуть, и в итоге страдает спина, которая такой режим просто не вывозит. Но помимо этого есть ещё несколько причин, из-за чего может болеть поясница.

Постоянно болит поясница? Врач назвала 6 основных причин для этого
© Sasun Bughdaryan / Unsplash

По словам терапевта Ольги Чирковой, поясница может болеть по нескольким причинам, но поставить точный диагноз не получится, тут нужна консультация настоящего врача. Поэтому и самолечением заниматься не стоит. Однако можно примерно понять, откуда что берётся, хотя бы для того, чтобы скорректировать образ жизни или привычки.

Поясница может болеть из-за:

  1. остеохондроза позвоночника;
  2. миозита (воспаление мышц);
  3. воспаления почек и мочевыводящих путей;
  4. проблем с женской половой системой;
  5. остеопороза;
  6. опухоли.

При этом если боль появляется при движении или смены позы, то причина, скорее всего, кроется в позвоночнике или мышцах, а если спина болит постоянно, боль отдаёт в живот и в пах, проходит с ознобом, температурой или тошнотой, то дело уже во внутренних органах.

Ранее врач рассказывал, в какой позе лучше работать на удалёнке.

Автор:Ника Белова
Редакция
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