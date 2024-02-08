Постоянно хочется пить? Это могут быть нарушения в мозге

Одно из таких состояний — несахарный диабет. При нём происходят нарушения в работе гипоталамуса и гипофиза, а почки не могут фильтровать воду и концентрировать мочу.

Проблема в гормоне вазопрессине, который выделяется гипоталамусом и накапливается в задней доле гипофиза. Его задачи — контролировать уровень воды в организме, регулировать количество, которое выводят почки.

При несахарном диабете этого гормона либо не хватает, либо он неправильно воздействует на почки. Есть целый список причин, которые к этому приводят, — среди них генетические нарушения, черепно-мозговые травмы, новообразования в гипофизе, операции, некоторые инфекции, патология сосудов головного мозга и патология почек.

В итоге человек хочет пить очень сильно и очень много. В день он может выпить от 3 до 18 литров, а иногда и до 20–30 литров.

Если заболевание проходит в тяжёлой форме или нет лечения, оно приводит к нарушению водно-электролитного баланса, отёкам и судорогам.

Также повышенная жажда бывает при:

сахарном диабете;

заболевании почек;

болезнях печени;

психических расстройствах;

кровопотере;

черепно-мозговой травме;

ожогах;

интоксикации во время вирусных заболеваний или отравлении;

многократной рвоте;

диарее.

Ещё чаще россияне сталкиваются с другой проблемой — непреодолимым желанием поесть. У него тоже есть с десяток объяснений. Среди них не только состояния, которые считаются нормой, но и серьёзные заболевания. О них ранее рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.