Здоровье
Опубликовано 08 февраля 2024, 02:00
1 мин.

Постоянно хочется пить? Это могут быть нарушения в мозге

Повышенная жажда бывает далеко не только после вечера в компании алкогольных напитков. Нередко это симптом тяжёлых состояний и заболеваний. При одном из них, например, человек может выпить до 30 литров в день. Подробнее «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра Камиля Табеева.
Постоянно хочется пить? Это могут быть нарушения в мозге
© Freepik/freepik

Одно из таких состояний — несахарный диабет. При нём происходят нарушения в работе гипоталамуса и гипофиза, а почки не могут фильтровать воду и концентрировать мочу.

Проблема в гормоне вазопрессине, который выделяется гипоталамусом и накапливается в задней доле гипофиза. Его задачи — контролировать уровень воды в организме, регулировать количество, которое выводят почки.

При несахарном диабете этого гормона либо не хватает, либо он неправильно воздействует на почки. Есть целый список причин, которые к этому приводят, — среди них генетические нарушения, черепно-мозговые травмы, новообразования в гипофизе, операции, некоторые инфекции, патология сосудов головного мозга и патология почек.

В итоге человек хочет пить очень сильно и очень много. В день он может выпить от 3 до 18 литров, а иногда и до 20–30 литров.

Если заболевание проходит в тяжёлой форме или нет лечения, оно приводит к нарушению водно-электролитного баланса, отёкам и судорогам.

Также повышенная жажда бывает при:

  • сахарном диабете;
  • заболевании почек;
  • болезнях печени;
  • психических расстройствах;
  • кровопотере;
  • черепно-мозговой травме;
  • ожогах;
  • интоксикации во время вирусных заболеваний или отравлении;
  • многократной рвоте;
  • диарее.

Ещё чаще россияне сталкиваются с другой проблемой — непреодолимым желанием поесть. У него тоже есть с десяток объяснений. Среди них не только состояния, которые считаются нормой, но и серьёзные заболевания. О них ранее рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Автор:Кира Полякова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.