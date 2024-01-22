Опубликовано 22 января 2024, 17:20
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Постоянно хочется солёненького? Врач объяснил, на какие болезни это указывает
Мало кому не хочется периодически то маринованным огурцом похрустеть, то рыбки солёной навернуть. И если такое желание возникает довольно редко, то волноваться не о чем. А вот если такая тяга присутствует постоянно, то тут уже можно задавать неудобные вопросы организму и лечащему врачу. Об этом подробнее рассказал терапевт Ионов.
По словам терапевта и профессора медфакультета Государственного университета просвещения Станислава Ионова, соль нужна для нормальной работы центральной нервной системы, и если с ней перестараться, то можно заработать желчнокаменную болезнь или диабет.
Есть несколько причин, почему может тянуть на солёное, но ни одна из них не означает что-то хорошее.
- Нарушение водно-электролитного обмена. Нормальный уровень pH в организме должен быть от 7,2 до 7,4 единицы, и если идёт перекос в щелочную сторону, то организм требует больше соли.
- Нехватка хлорида натрия в крови (может привести к поражению ЦНС и нарушению рефлекторной деятельности).
Терапевт отметил, что такие патологии обычно бывают наследственными, но обнаружить их самому сложно — тут всё равно потребуется диагностика врача.
А если нужно отказаться от соли, но добавлять что-то в еду нужно, то вот тут можно узнать о полезных альтернативах.