Постоянно хочется солёненького? Врач объяснил, на какие болезни это указывает

По словам терапевта и профессора медфакультета Государственного университета просвещения Станислава Ионова, соль нужна для нормальной работы центральной нервной системы, и если с ней перестараться, то можно заработать желчнокаменную болезнь или диабет.

Есть несколько причин, почему может тянуть на солёное, но ни одна из них не означает что-то хорошее.

Нарушение водно-электролитного обмена. Нормальный уровень pH в организме должен быть от 7,2 до 7,4 единицы, и если идёт перекос в щелочную сторону, то организм требует больше соли. Нехватка хлорида натрия в крови (может привести к поражению ЦНС и нарушению рефлекторной деятельности).

Терапевт отметил, что такие патологии обычно бывают наследственными, но обнаружить их самому сложно — тут всё равно потребуется диагностика врача.

А если нужно отказаться от соли, но добавлять что-то в еду нужно, то вот тут можно узнать о полезных альтернативах.