Постоянно болят кисти рук? Скорее всего, виновата серьёзная болезнь

По словам невролога Натальи Шиндряевой, у хронической боли кистей есть несколько причин. Самые основные из них:

Ревматоидный артрит (часто встречается у людей старше 50 лет, распознаётся по невозможности согнуть обе руки в кулак и боли). Заболевания периферических нервов. Диабет первого и второго типа.

Врач посоветовала при первых же признаках обращаться к врачу, тот сможет назначить нужное лечение в соответствии с итоговым диагнозом. Если это диабет — расскажет, как контролировать сахар, если проблемы с соединительной тканью — то пропишет противовоспалительную терапию. Не помешает и приём витаминов группы В и массаж с ЛФК.

А если руки не болят, а трясутся, становятся тяжёлыми и неловкими — это признак опасной болезни. Какой — узнайте здесь.