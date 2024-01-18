01:00, 18 января 2024
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Постоянно болят кисти рук? Скорее всего, виновата серьёзная болезнь
Бывает, что руки ломит из-за недостаточной физической подготовки — тогда несложно просто поспать не в той позе или сделать резкое движение, чтобы кисть начала болеть. Однако в таком случае боль довольно редкая и проходит быстро, а вот если неприятные ощущения преследуют с завидной периодичностью, то тут, скорее всего, виновата болезнь.
По словам невролога Натальи Шиндряевой, у хронической боли кистей есть несколько причин. Самые основные из них:
- Ревматоидный артрит (часто встречается у людей старше 50 лет, распознаётся по невозможности согнуть обе руки в кулак и боли).
- Заболевания периферических нервов.
- Диабет первого и второго типа.
Врач посоветовала при первых же признаках обращаться к врачу, тот сможет назначить нужное лечение в соответствии с итоговым диагнозом. Если это диабет — расскажет, как контролировать сахар, если проблемы с соединительной тканью — то пропишет противовоспалительную терапию. Не помешает и приём витаминов группы В и массаж с ЛФК.
А если руки не болят, а трясутся, становятся тяжёлыми и неловкими — это признак опасной болезни. Какой — узнайте здесь.