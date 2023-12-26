Постящимся рассказали, чем заменить оливье на новогоднем столе

На горячее можно приготовить рыбу, запечённую в фольге, с гарниром из отварного картофеля или овощей, посоветовала Джутова. Рыба и морепродукты в пост — отличный выход, чтобы восполнить дефицит белка и не набрать лишний вес на углеводах.

Ещё один вариант — свежезамороженные грибы с жареной картошкой и луком, приготовленные на растительном масле. Блюдо получится сытное, так что для лучшего переваривания в конце приготовления можно приправить его куркумой, рекомендовала врач.

Вместо оливье на праздничный стол можно поставить винегрет, заправленный растительным маслом. Другие варианты — салат из тёртой моркови, тыквы и яблока, заправленный лимонным соком, или микс из свежих огурцов, помидоров и зелени, сказала эксперт в беседе с РИАМО.

И тем, кто не соблюдает пост, и постящимся хорошо бы не увлекаться праздничными блюдами. Вот как сделать так, чтобы на Новый год не переесть.