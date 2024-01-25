Опубликовано 25 января 2024, 10:40
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«Потерял контроль». Известны подробности разрыва Кудрявцевой
Телеведущая Лера Кудрявцева недавно заявила, что ушла от мужа, бывшего хоккеиста сборной России Игоря Макарова. Эту новость она подкрепила словами «Алкоголь — зло», из чего понятно, что причиной разрыва стали проблемы с алкоголем у экс-спортсмена. Правда, подробностей расставания до сих пор не было. Их раскрыла знакомая Кудрявцевой, пожелавшая остаться анонимной.
© leratv/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
По словам анонима, Игорь Макаров уже давно злоупотребляет алкоголем, но сейчас он потерял контроль. «Говорят, пока она была в отпуске, Макаров так напился, что затопил квартиру. Это было последней каплей», — рассказала знакомая телеведущей.
При этом сама Кудрявцева недавно призналась, что речь о разводе с супругом не идёт. Просто у них есть проблема и они её решают, потому что они всегда были счастливы и у них дети.