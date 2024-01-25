«Потерял контроль». Известны подробности разрыва Кудрявцевой

По словам анонима, Игорь Макаров уже давно злоупотребляет алкоголем, но сейчас он потерял контроль. «Говорят, пока она была в отпуске, Макаров так напился, что затопил квартиру. Это было последней каплей», — рассказала знакомая телеведущей.

При этом сама Кудрявцева недавно призналась, что речь о разводе с супругом не идёт. Просто у них есть проблема и они её решают, потому что они всегда были счастливы и у них дети.