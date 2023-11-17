Потому что без шапки. Врач объяснила, как понять, что голову продуло

По словам специалиста, шапку нужно надевать по трём причинам. Во-первых, есть риск схватить отит из-за переохлаждения ушей, во-вторых — мороз плохо сказывается на красоте волос, а в-третьих — холод может привести невралгии лицевого и тройничного нерва.

Она отметила, что даже здоровым людям без болячек ЛОР-органов стоит надевать шапку, если погода улице ниже плюс пяти градусов.

При переохлаждении уже в первые часы после зимней прогулки могут появиться слабость, озноб, боль или пульсация в голове, насморк, повыситься температура тела. Если симптомы держатся несколько дней и температура поднимается выше 38,5 °C, то лучше обратиться к специалисту. Среди тревожных симптомов также нарастающая боль в ухе, припухлости и покраснения кожи заушной области, гнойные выделения из уха, сильная боль в горле, невозможность широко открыть рот и кашель.

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