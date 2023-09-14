Появились тёмные круги под глазами? Осторожно: это признак серьёзного заболевания
Обычно, если кто-то замечает у другого синяки под глазами, он не придаёт этому значения. Ну не выспался человек, бывает. Однако случается и так, что сон — крепкий и здоровый, а тёмные круги под нижними веками всё равно появляются. Как объяснил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, иногда такие синяки — повод заглянуть к медикам.
По словам Кондрахина, если человек нормально высыпается, то потемнения под глазами могут говорить о наличии различных патологий:
- анемии;
- сердечной недостаточности;
- гормональных изменений;
- заболеваний щитовидки;
- обезвоживания.
- проблемах с печенью.
Приводят к развитию этих болячек разные причины. Например, в случае с нарушениями работы печени — это нездоровый образ жизни и неправильное питание.
Если синяки под глазами появились не из-за хронической болезни, то убрать их можно легко: достаточно устранить изначальную причину. А вот с хроническими болячками всё сложнее — пигментация будет становится менее выраженной только периоды облегчения состояния.
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