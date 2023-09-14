Появились тёмные круги под глазами? Осторожно: это признак серьёзного заболевания

По словам Кондрахина, если человек нормально высыпается, то потемнения под глазами могут говорить о наличии различных патологий:

анемии;

сердечной недостаточности;

гормональных изменений;

заболеваний щитовидки;

обезвоживания.

проблемах с печенью.

Приводят к развитию этих болячек разные причины. Например, в случае с нарушениями работы печени — это нездоровый образ жизни и неправильное питание.

Если синяки под глазами появились не из-за хронической болезни, то убрать их можно легко: достаточно устранить изначальную причину. А вот с хроническими болячками всё сложнее — пигментация будет становится менее выраженной только периоды облегчения состояния.

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