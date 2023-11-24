Появились залысины? Врач рассказала, поможет ли пересадка волос

Почему появляются залысины

Залысины появляются только при одном виде облысения — андрогенной алопеции. Она имеет генетическую природу и связана с нарушением гормонального фона.

«У пациентов с таким типом облысения на коже волосистой части головы находятся андрогенные рецепторы, которые усиливают выработку дигидротестостерона. Этот мужской гормон нарушает работу волосяных фолликулов и блокирует рост новых волосков. Проблема чаще всего встречаются у мужчин, хотя и среди женщин она достаточно распространена», — объяснила Алёна Романова.

При этом залысины у представителей разных полов формируются в разных зонах, отметила врач. У мужчин волосы редеют в области лба и темени, а у женщин – у центрального пробора волос.

Что делать, если появились залысины

Лечение андрогенной алопеции начинают с медикаментозной терапии. По словам Романовой, пациенту назначают различные средства наружного применения: гели, лосьоны, или курс инъекций специальных препаратов.

«Консервативное лечение направлено на одну из двух целей: блокировку андрогенных рецепторов или нейтрализацию 5-альфа-редуктазы — особого фермента, который стимулирует работу этих рецепторов», — объяснила врач.

Пересадку волос делают только в том случае, если лечение лекарствами не подошло. В ходе процедуры на поражённую область переносят волосяные луковицы из тех зон, где они растут нормально. Фолликулы хорошо приживаются, а структура волос адаптируется к новой для себя зоне..

«Пересадка волос особенно необходима тем пациентам, которые пустили заболевание на самотёк. Дело в том, что если волосяной фолликул долго «стоит без дела», то примерно через 5 лет он начинает рубцеваться. В этом случае никакие стимуляторы роста волос и блокаторы рецепторов уже не помогут. Именно поэтому начинать лечение так важно сразу же, как только залысины наметились», — подчеркнула трихолог.

По словам трихолога, на начальной стадии облысения пересадку волос делать тоже можно, но при этом нужно себе уяснить: это не панацея. Одной пересадкой проблема облысения не решается.

«В качестве «донорских зон» выбирают нечувствительные к андрогеновым рецепторам области волосистой части головы. Андрогенные рецепторы никак не воздействуют на рост и состояние новых волос . Однако те волоски, которые изначально росли в зоне залысины, остаются под влиянием андрогеновых рецепторов», — отметила Романова.

Это означает, что даже после пересадки необходимо продолжать наружную терапию. В противном случае «родные» волосы продолжат выпадать.