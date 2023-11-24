Появились залысины? Врач рассказала, поможет ли пересадка волос
При появлении залысин первым делом нужно сходить на трихоскопию. Компьютерная диагностика волос и кожи головы позволит точно определить тип облысения. А уже исходя из результатов анализа врач будет подбирать лечение. Обычно оно начинается с медикаментозной терапии. Если не помогает, нужно делать пересадку. Подробнее о том, что делать, если появились залысины, — рассказала врач-трихолог, специалист «СМ-Клиники» Алёна Романова.
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Почему появляются залысины
Залысины появляются только при одном виде облысения — андрогенной алопеции. Она имеет генетическую природу и связана с нарушением гормонального фона.
«У пациентов с таким типом облысения на коже волосистой части головы находятся андрогенные рецепторы, которые усиливают выработку дигидротестостерона. Этот мужской гормон нарушает работу волосяных фолликулов и блокирует рост новых волосков. Проблема чаще всего встречаются у мужчин, хотя и среди женщин она достаточно распространена», — объяснила Алёна Романова.
При этом залысины у представителей разных полов формируются в разных зонах, отметила врач. У мужчин волосы редеют в области лба и темени, а у женщин – у центрального пробора волос.
Что делать, если появились залысины
Лечение андрогенной алопеции начинают с медикаментозной терапии. По словам Романовой, пациенту назначают различные средства наружного применения: гели, лосьоны, или курс инъекций специальных препаратов.
«Консервативное лечение направлено на одну из двух целей: блокировку андрогенных рецепторов или нейтрализацию 5-альфа-редуктазы — особого фермента, который стимулирует работу этих рецепторов», — объяснила врач.
Пересадку волос делают только в том случае, если лечение лекарствами не подошло. В ходе процедуры на поражённую область переносят волосяные луковицы из тех зон, где они растут нормально. Фолликулы хорошо приживаются, а структура волос адаптируется к новой для себя зоне..
«Пересадка волос особенно необходима тем пациентам, которые пустили заболевание на самотёк. Дело в том, что если волосяной фолликул долго «стоит без дела», то примерно через 5 лет он начинает рубцеваться. В этом случае никакие стимуляторы роста волос и блокаторы рецепторов уже не помогут. Именно поэтому начинать лечение так важно сразу же, как только залысины наметились», — подчеркнула трихолог.
По словам трихолога, на начальной стадии облысения пересадку волос делать тоже можно, но при этом нужно себе уяснить: это не панацея. Одной пересадкой проблема облысения не решается.
«В качестве «донорских зон» выбирают нечувствительные к андрогеновым рецепторам области волосистой части головы. Андрогенные рецепторы никак не воздействуют на рост и состояние новых волос. Однако те волоски, которые изначально росли в зоне залысины, остаются под влиянием андрогеновых рецепторов», — отметила Романова.
Это означает, что даже после пересадки необходимо продолжать наружную терапию. В противном случае «родные» волосы продолжат выпадать.