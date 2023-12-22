Появившиеся в раннем возрасте болезни могут привести к бесплодию. Их больше 70
Многие страны обеспокоены падением рождаемости, поэтому учёные высокого уровня исследуют проблему. И помимо сознательного отказа рожать из-за нестабильной ситуации в мире, плохой экономики в стране, желания построить карьеру и прочего, есть ещё серьёзные причины, связанные со здоровьем, которые не дают многим молодым людям стать родителями. О них — ниже в материале.
Как выяснили специалисты из Гарвардского (США), Оксфордского (Великобритания), Хельсинкского (Финляндия) и Каролинского (Швеция) университетов, есть 74 заболевания, которые могут повлиять на способность иметь детей, если их диагностировать в возрасте 20 лет.
Причём некоторые диагнозы напрямую влияют на фертильность, а некоторые просто настолько пугающие, что молодые люди не хотят передавать их по наследству или понимают, что будут не в состоянии следить за детьми.
Учёные заметили, что на женщин больше влияют заболевания, связанные с метаболизмом, а на мужчин — с психическим здоровьем. Так или иначе, в список опасных болезней входят:
- Проблемы поведенческого здоровья (алкоголизм, наркомания, шизофрения, антисоциальное расстройство личности, церебральный паралич и так далее).
- Аутоиммунные и воспалительные разновидности (рассеянный склероз, ювенильный артрит, сердечно-сосудистые заболевания, высокое кровяное давление, нарушение свёртываемости крови, вагинальные инфекции, отсутствие регулярных менструаций и прочее).
- Метаболические и эндокринные проблемы (ожирение, диабет второго типа и другие).
Если завести ребёнка очень хочется, но всё никак не получается, то можно попробовать ЭКО. Гинеколог-репродуктолог Аза Гатагажева рассказала, когда к нему можно обратиться.