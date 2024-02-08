Поздно завтракаете? Рискуете заработать диабет

Учёные из Барселонского института глобального здравоохранения провели исследование с участием 103 000 добровольцев, 79% из них — женщины.

Длился эксперимент долго — около 7 лет. Специалисты наблюдали за образом жизни и здоровьем испытуемых. В итоге у 963 человек за это время выявили диабет 2-го типа. Гораздо чаще среди них оказывались те, кто завтракал после 9:00, а не до 8:00.

Учёные сделали вывод, что если завтракать до 8 утра, риск сахарного диабета падает примерно на 59%.

По мнению Павловой, такая картина связана с циркадными ритмами, или как их чаще называют, биологическими часами.

«Согласно им, человек должен есть сразу после пробуждения. Если отложить первый приём пищи, то организму станет сложнее контролировать уровни глюкозы, инсулина и липидов», — отметила врач.

Также она напомнила основные правила хорошего завтрака. До него полезно выпить стакан тёплой воды. Еда в идеале должна быть с жирами, белками и углеводами. Кофе лучше пить через час после того, как поедите.

А до этого китайские учёные выяснили, сколько чашек чая в день способны замедлить старение.