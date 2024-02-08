Здоровье
Опубликовано 08 февраля 2024, 17:50
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Поздно завтракаете? Рискуете заработать диабет

Утро у всех людей начинается в разное время, но взгляд на завтрак, как правило, один — когда проснулся, тогда и поел. Тем не менее учёные не зря продолжают исследовать и эту тему — всё ради того, чтобы человечество стало здоровее. Так, недавно испанские исследователи выяснили, во сколько нужно завтракать, чтобы снизить риск развития диабета 2-го типа. Подробностями и мнением на эту тему в своём телеграм-канале поделилась врач-эндокринолог, д. м. н. Зухра Павлова.
Поздно завтракаете? Рискуете заработать диабет
© Freepik/freepik

Учёные из Барселонского института глобального здравоохранения провели исследование с участием 103 000 добровольцев, 79% из них — женщины.

Длился эксперимент долго — около 7 лет. Специалисты наблюдали за образом жизни и здоровьем испытуемых. В итоге у 963 человек за это время выявили диабет 2-го типа. Гораздо чаще среди них оказывались те, кто завтракал после 9:00, а не до 8:00.

Учёные сделали вывод, что если завтракать до 8 утра, риск сахарного диабета падает примерно на 59%.

По мнению Павловой, такая картина связана с циркадными ритмами, или как их чаще называют, биологическими часами.

«Согласно им, человек должен есть сразу после пробуждения. Если отложить первый приём пищи, то организму станет сложнее контролировать уровни глюкозы, инсулина и липидов», — отметила врач.

Также она напомнила основные правила хорошего завтрака. До него полезно выпить стакан тёплой воды. Еда в идеале должна быть с жирами, белками и углеводами. Кофе лучше пить через час после того, как поедите.

А до этого китайские учёные выяснили, сколько чашек чая в день способны замедлить старение.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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