Пожилым россиянам назвали 3 самых полезных для них продукта

В списке самых полезных продуктов для стариков — фиолетовый картофель. В нём полно антоцианов — мощных антиоксидантов, которые относятся к противораковым веществам. Эти вещества особенно важны в преклонном возрасте, потому что с возрастом клетки могут мутировать.

Есть и ещё одна причина любить картошку. В одном клубне присутствует много витамина C, о пользе которого даже и говорить не надо.

Все знают, что морковь полезна для зрения. Но пожилым она поможет ещё и лучше слышать. В моркови много витамина А, который отвечает за синтез эластина, а самые тонкие эластиновые волокна находятся как раз в барабанной перепонке.

Диетолог посоветовала пожилым съедать по 1 крупной моркови в день. Только овощ должен быть именно в сыром виде. Варёная морковка и морковный сок слишком повысят уровень глюкозы в крови, предупредила врач.

Стариков часто подкашивает болезнь Паркинсона, Альцгеймер, деменция и различные заболевания нервной системы. Поддержать работоспособность мозга помогают тыква и её семена. В них много цинка, который называют микроэлементом интеллекта. К тому же тыква улучшает пищеварение, обладает мочегонным и противовоспалительным действием.