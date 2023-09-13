Пожилым россиянам назвали 3 самых полезных для них продукта
После определённого возраста изменения в человеческом организме уже необратимы. Но это не значит, что помочь себе никак нельзя. Здоровье тела и бодрость духа вполне реально поддержать правильным рационом. Самые полезные продукты для пожилых перечислила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Кстати, они ещё и весьма доступные.
В списке самых полезных продуктов для стариков — фиолетовый картофель. В нём полно антоцианов — мощных антиоксидантов, которые относятся к противораковым веществам. Эти вещества особенно важны в преклонном возрасте, потому что с возрастом клетки могут мутировать.
Есть и ещё одна причина любить картошку. В одном клубне присутствует много витамина C, о пользе которого даже и говорить не надо.
Все знают, что морковь полезна для зрения. Но пожилым она поможет ещё и лучше слышать. В моркови много витамина А, который отвечает за синтез эластина, а самые тонкие эластиновые волокна находятся как раз в барабанной перепонке.
Диетолог посоветовала пожилым съедать по 1 крупной моркови в день. Только овощ должен быть именно в сыром виде. Варёная морковка и морковный сок слишком повысят уровень глюкозы в крови, предупредила врач.
Стариков часто подкашивает болезнь Паркинсона, Альцгеймер, деменция и различные заболевания нервной системы. Поддержать работоспособность мозга помогают тыква и её семена. В них много цинка, который называют микроэлементом интеллекта. К тому же тыква улучшает пищеварение, обладает мочегонным и противовоспалительным действием.