Пожилым россиянам рассказали о неожиданной пользе конопляного масла

Мухина отметила, что конопляное масло содержит хлорофилл, а он обладает противоопухолевым и противоканцерогенным действием.

А ещё это масло оказывает лёгкий слабительный эффект. Для пожилых самое оно, добавила специалист.

Кроме того, конопляное масло улучшает кожу, волосы, ногти. Полезно такое масло и при дерматологических заболеваниях, особенно при псориазе и нейродермите.

Врач при этом обратила внимание, что выбирать конопляное масло нужно только холодного отжима, ведь при горячем семена сильно нагреваются и теряют часть витаминов.

«Конопляное масло можно добавлять в холодные или тёплые блюда, только не жарить на нём. При термической обработке оно потеряет огромное количество полезных составляющих», — предупредила Марият Мухина в беседе с телеканалом «Москва-24».

Хранить конопляное масло стоит в тёмном месте и не более полугода.

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