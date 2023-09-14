Пожилым россиянам рассказали о неожиданной пользе конопляного масла
Пожилым людям стоит включать в свой рацион конопляное масло, заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. По её словам, этот продукт содержит полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые нам для правильного функционирования нейронов мозга, синтеза гормонов, жирового обмена, уменьшения вредного холестерина. Последний, к слову, часто повышен у людей в возрасте.
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Мухина отметила, что конопляное масло содержит хлорофилл, а он обладает противоопухолевым и противоканцерогенным действием.
А ещё это масло оказывает лёгкий слабительный эффект. Для пожилых самое оно, добавила специалист.
Кроме того, конопляное масло улучшает кожу, волосы, ногти. Полезно такое масло и при дерматологических заболеваниях, особенно при псориазе и нейродермите.
Врач при этом обратила внимание, что выбирать конопляное масло нужно только холодного отжима, ведь при горячем семена сильно нагреваются и теряют часть витаминов.
«Конопляное масло можно добавлять в холодные или тёплые блюда, только не жарить на нём. При термической обработке оно потеряет огромное количество полезных составляющих», — предупредила Марият Мухина в беседе с телеканалом «Москва-24».
Хранить конопляное масло стоит в тёмном месте и не более полугода.
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