Правило 10 000 шагов оказалось мифом. Его придумали для рекламы шагомера

Польза ходьбы для здоровья человека, разумеется, неоспорима. А если на свежем воздухе — так просто сказка для организма.

Однако имейте в виду, что важно далеко не только расстояние. По словам врача-терапевта телемедицинского сервиса «Доктис» Ойсаны Махмудовой, значение имеют также:

скорость ходьбы;

её продолжительность;

постановка ног;

положение туловища.

«Регулярные прогулки действительно помогают снизить риск инфаркта, сахарного диабета второго типа, депрессии и других заболеваний», — сказала специалист.

Учёные доказали, что те, кто много ходит, дольше живут. Они отобрали 17 000 женщин среднего возраста 72 года и благодаря им выяснили, что у проходящих до 2700 шагов в день самая высокая смертность, от 4400 шагов — уже пониже, а самая низкая у наматывающих до 7500 в день. И, кстати, после этой цифры закономерность перестала действовать.