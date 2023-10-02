Здоровье
09:00, 02 октября 2023
1 мин.

Правило 10 000 шагов оказалось мифом. Его придумали для рекламы шагомера

Норма, которую многие считают научно доказанным фактом, — не больше, чем выдумка японской компании по производству шагомеров. Она выпустила устройство, рассчитанное только на 10 000 шагов, ну а рекламный отдел хорошо постарался и решил, что надо всем рассказывать, как полезно именно такое количество шагов в день. Ну а люди, конечно, поверили и стали стремиться к идеалу.

Правило 10 000 шагов оказалось мифом. Его придумали для рекламы шагомера
© Freepik/freepik

Польза ходьбы для здоровья человека, разумеется, неоспорима. А если на свежем воздухе — так просто сказка для организма.

Однако имейте в виду, что важно далеко не только расстояние. По словам врача-терапевта телемедицинского сервиса «Доктис» Ойсаны Махмудовой, значение имеют также:

  • скорость ходьбы;
  • её продолжительность;
  • постановка ног;
  • положение туловища.

«Регулярные прогулки действительно помогают снизить риск инфаркта, сахарного диабета второго типа, депрессии и других заболеваний», — сказала специалист.

Учёные доказали, что те, кто много ходит, дольше живут. Они отобрали 17 000 женщин среднего возраста 72 года и благодаря им выяснили, что у проходящих до 2700 шагов в день самая высокая смертность, от 4400 шагов — уже пониже, а самая низкая у наматывающих до 7500 в день. И, кстати, после этой цифры закономерность перестала действовать.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.