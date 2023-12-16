Узнать сколько калорий в тарелке теперь можно по одному фото

Чудо-приложение называется Healthify. В его основе — искусственный интеллект. Причём узнаёт продукты он намного лучше, чем хвалёный ChatGPT, заявил генеральный директор индийской компании, разработавшей приложение, Тушар Вашишт. Во всяком случае за один раз оно может распознать более 1 млн продуктов.

Работает это так: пользователь фотографирует еду на тарелке, приложение анализирует её содержимое. Если искусственный интеллект вдруг ошибётся в расчётах, едок может вручную его исправить. После этого Healthify рассчитывает калории и содержание белков, жиров, углеводов и клетчатки в еде.

Как утверждают создатели приложения, точность его результатов — 90%. Некоторые пользователи уже смогли оценить это на себе, потеряв с его помощью пару десятков кило.

Пока большинство функций в приложении бесплатны. Но уже с января халява закончится — за премиум-версию придётся заплатить примерно 1700 рублей.