Принц оказался алкоголиком или наркоманом? Вот чем это грозит

По словам врача-психиатра, руководителя восстановительно-оздоровительного центра «Нахабино» Сергея Пшембаева, задавать себе вопрос, готовы ли вы мириться с вредными привычками партнёра, стоит на начальном этапе отношений. Люди разные, и кого-то совсем не смущает запах табака или посиделки в компании друзей и не одной бутылки пива.

Но если такие привычки просто неприемлемы, то вариант один — расставаться, благо на начальном этапе это можно сделать безболезненно. «Если вы разочарованы тем, что ваш партнёр — заядлый курильщик или игроман, то вам будет проще в первые же свидания принять взвешенное решение, готовы ли вы это терпеть», — пояснил Пшембаев.

Однако, если партнёр запал в душу и рубить сплеча не хочется или привычка обнаружилась спустя какое-то время, есть несколько советов от специалиста.

Сперва нужно распознать, это вредные привычки или полноценная зависимость. Вторая обычно сопровождается тяжёлыми болезненными состояниями, но поддаётся корректировке.

Вступая в отношения с зависимым человеком, нужно понимать, что большая часть жизни будет крутиться вокруг него , потому что ему нужны забота и поддержка. А если у вас тонкая душевная организация, то будет сложно. К тому же существует накопительный эффект, который сопровождается резкой переменой в партнёре: охлаждение, уход, измена, рукоприкладство, истерика, а иногда и попытки суицида.

Но главное правило отношений с зависимым человеком — не пробовать его зависимость самому за компанию. Понять чувства партнёра вряд ли получится, а вот подсесть самому — вполне.

А как понять, есть ли у самого себя зависимость или вредная привычка? Например, нейропсихолог Ирина Хвингия заявила, что играть в игры можно не более часа в день. А если больше — то это уже тревожный звоночек.