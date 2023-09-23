Природная аптека: 3 ягоды, которые понижают давление в сосудах

По словам врача-диетолога, доктора медицинских наук Марият Мухиной, в первую очередь стоит отметить полезные свойства арбуза.

Эта ягода крайне положительно влияет на стенки сосудов и расширяет их. Арбуз также содержит магний, который помогает уменьшать артериальное давление. Ещё ягода выводит из организма лишнюю воду.

Другой замечательный мочегонный продукт — брусника. Она понижает объём циркулирующей крови. За счёт этого снимаются отёки и уменьшается уровень давления. А высокое содержание витамина С укрепляет стенки сосудов в организме.

Третья ягода, которая положительно влияет как на уровень давления, так и на состояние сосудов, — черноплодная рябина. В ней очень много антоцианов, катехинов и кверцетина — эти вещества укрепляют стенки сосудов.

Мухина подчеркнула: для достижения эффекта все ягоды нужно употреблять свежими. Впрочем, если очень хочется, то можно из брусники или рябины приготовить отвар либо морс.

Ранее мы рассказывали, какие ягоды и фрукты можно есть диабетикам.