Природная аптека: 3 ягоды, которые понижают давление в сосудах
Люди нередко страдают от повышенного давления. У одних это возрастное, у других — последствие изнурительных занятий спортом, у третьих — сопутствующий симптом проблем со здоровьем. Однако в любом из этих случаев можно облегчить своё состояние, понизив давление и укрепив сосуды при помощи определённых продуктов. Одним из лучших решений будет добавить в рацион 3 ягоды, одна из которых — (почти) всеми любимый арбуз.
По словам врача-диетолога, доктора медицинских наук Марият Мухиной, в первую очередь стоит отметить полезные свойства арбуза.
Эта ягода крайне положительно влияет на стенки сосудов и расширяет их. Арбуз также содержит магний, который помогает уменьшать артериальное давление. Ещё ягода выводит из организма лишнюю воду.
Другой замечательный мочегонный продукт — брусника. Она понижает объём циркулирующей крови. За счёт этого снимаются отёки и уменьшается уровень давления. А высокое содержание витамина С укрепляет стенки сосудов в организме.
Третья ягода, которая положительно влияет как на уровень давления, так и на состояние сосудов, — черноплодная рябина. В ней очень много антоцианов, катехинов и кверцетина — эти вещества укрепляют стенки сосудов.
Мухина подчеркнула: для достижения эффекта все ягоды нужно употреблять свежими. Впрочем, если очень хочется, то можно из брусники или рябины приготовить отвар либо морс.
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