Опубликовано 19 января 2024, 07:00
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Привыкли дышать через рот? Врач посоветовал немедленно избавиться от этой привычки
Без дыхания через рот иногда просто невозможно обойтись, например, когда во время болезни нос заложило намертво и вариантов других просто нет — дышать дырочкой в правом боку ещё не научились. Однако иногда такое дыхание становится привычкой, и вот от неё-то врач Хендерсон и посоветовал избавляться. Иначе можно обзавестись целым списком неприятных заболеваний.
По словам терапевта Роджера Хендерсона, дышать через рот вредно по многим причинам, и вот 5 главных из них:
- бессонница (из-за того, что в организм попадает меньше кислорода);
- усталость и низкая стрессоустойчивость (тоже из-за дефицита кислорода);
- кариес и проблемы с дёснами (из-за пересыхания ротовой полости);
- инфекции дыхательных путей (может развиться воспаление миндалин и аденоидов);
- ухудшение аллергии, если она есть (мелкая пыль и частицы в воздухе попадают в лёгкие, усиливая кашель, слёзы и прочее).
Особенно полезно дышать носом на холодном воздухе, например, во время прогулок. Но речь не об экстремальных температурах. Почему это рекомендует врач, можно узнать здесь.