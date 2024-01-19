Привыкли дышать через рот? Врач посоветовал немедленно избавиться от этой привычки

По словам терапевта Роджера Хендерсона, дышать через рот вредно по многим причинам, и вот 5 главных из них:

бессонница (из-за того, что в организм попадает меньше кислорода); усталость и низкая стрессоустойчивость (тоже из-за дефицита кислорода); кариес и проблемы с дёснами (из-за пересыхания ротовой полости); инфекции дыхательных путей (может развиться воспаление миндалин и аденоидов); ухудшение аллергии, если она есть (мелкая пыль и частицы в воздухе попадают в лёгкие, усиливая кашель, слёзы и прочее).

Особенно полезно дышать носом на холодном воздухе, например, во время прогулок. Но речь не об экстремальных температурах. Почему это рекомендует врач, можно узнать здесь.