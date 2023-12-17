Привыкли поздно ужинать? Учёные выяснили, почему это может убить

Учёные исследовали данные 100 000 участников со средним возрастом в 40 лет и выяснили, что режим питания влияет на здоровье. Судя по дневникам питания, волонтёры, которые ужинали в 21 час и позднее, чаще страдали от сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, чем те, кто в последний раз за день ел пораньше.

Вероятно, это связано с тем, что ближе к вечеру все процессы в организме замедляются и давление падает. А стоит поздним вечером поесть, как поднимается и уровень сахара в крови, и давление. Если делать так на постоянной основе, то состояние сосудов и кровяных протоков ухудшается, что и может привести к инсульту.

Если есть после 21 часов, то риск инсульта возрастает на 28%, и чем дальше отодвигается ужин, тем выше риск — он увеличивается на 8% каждый час. При этом нельзя откладывать и первый приём пищи. Поздний завтрак тоже увеличивает шанс получить инсульт, причём каждый час промедления прибавляет 6% от вероятности уехать в больницу.

Иными словами, учёные посоветовали ужинать до 21 часа, а завтракать в первый час после пробуждения. При этом не стоит забывать и о качестве пищи, она должна быть натуральной и сбалансированной. Это касается и праздничных дней. Например, что поставить на новогодний стол, если уже стукнуло 50 лет, можно узнать здесь.