Пробуждения по будильнику могут закончиться инфарктом. Проснись и пой, называется
Аспирантка Школы медсестёр Университета Вирджинии Ким Ёнсу выяснила, что пробуждения, которые происходят не самостоятельно, а по будильнику, повышают риск инфаркта, инсульта и прочих приступов, связанных с давлением. А всё потому, что будильник грубо вырывает человека из сна и запускает режим «Бей или беги», опасно ускоряя сердцебиение.
Исследователь провела эксперимент, попросив несколько десятков человек в первый день проснуться по желанию, самостоятельно. А во второй — встать по будильнику после 5 часов сна. Оказалось, что во втором случае у всех участников эксперимента давление подскочило на 74%.
При этом, если резкое пробуждение происходит у человека в возрасте, с хроническими заболеваниями или болезнями сердечно-сосудистой системы, то такие встряски могут привести к печальным последствиям. Ким ещё будет изучать эту тему, но пока очевидно, что лучше не подскакивать по будильнику.
Как можно просыпаться спокойнее? Аспирантка посоветовала ставить на будильник такой режим и мелодию, чтобы громкость нарастала постепенно, а звук был спокойным, как у песни, которой можно подпеть. К тому же свет уменьшает выработку мелатонина, необходимого для сна, поэтому можно не зашторивать окна перед сном, чтобы проснуться утром от солнца.
А как можно проснуться не варёной рыбой, а вполне бодрым огурчиком — можно почитать здесь.