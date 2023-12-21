Пробуждения по будильнику могут закончиться инфарктом. Проснись и пой, называется

Исследователь провела эксперимент, попросив несколько десятков человек в первый день проснуться по желанию, самостоятельно. А во второй — встать по будильнику после 5 часов сна. Оказалось, что во втором случае у всех участников эксперимента давление подскочило на 74%.

При этом, если резкое пробуждение происходит у человека в возрасте, с хроническими заболеваниями или болезнями сердечно-сосудистой системы, то такие встряски могут привести к печальным последствиям. Ким ещё будет изучать эту тему, но пока очевидно, что лучше не подскакивать по будильнику.

Как можно просыпаться спокойнее? Аспирантка посоветовала ставить на будильник такой режим и мелодию, чтобы громкость нарастала постепенно, а звук был спокойным, как у песни, которой можно подпеть. К тому же свет уменьшает выработку мелатонина, необходимого для сна, поэтому можно не зашторивать окна перед сном, чтобы проснуться утром от солнца.

А как можно проснуться не варёной рыбой, а вполне бодрым огурчиком — можно почитать здесь.