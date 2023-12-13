Здоровье
04:00, 13 декабря 2023
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Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике. Список от Роспотребнадзора

Без холодильника в наши дни никуда. Технологии уже дошли до того, что этот прибор не только не даёт продуктам быстро испортиться, но и помогает им оставаться свежими дольше. Всё бы хорошо, но только вот правила хранения продуктов, знают не все. Как правило, с ними мало кто заморачивается, а зря. Многие из них важны для нашего же здоровья.

Ello / Unsplash

Ello / Unsplash

Как рассказали в Роспотребнадзоре, есть особые правила, которые помогут продуктам дольше сохранять качество и свежесть. Во-первых, овощи и фрукты нужно хранить отдельно , можно в пакетах или в контейнере, чтобы они не влияли друг на друга.

Во-вторых, молочку лучше держать на верхних полках. Если говорить конкретно про сыры, то их лучше хранить в контейнере или в пищевой плёнке и подальше от продуктов с ярким запахом.

В нижнем отделе холодильника и тоже отдельно стоит размещать мясо и рыбу. Но если вы не собираетесь вот-вот что-то из этого готовить, то лучше заморозить. Кроме того, эксперты советуют хранить готовую еду в контейнерах и замораживать , если не планируете есть в ближайшие дни. В среднем еду лучше употреблять за 2–3 дня с момента приготовления.

Вот какие продукты лучше вообще не класть в холодильник :

  • Картофель и лук. Их стоит держать в прохладном и тёмном месте;
  • Бананы, ананасы и авокадо. Они хранятся при комнатной температуре;
  • Орехи. Им нужно прохладное и сухое место для хранения;
  • Томаты. Тоже лучше пусть лежат при комнатной температуре.

Специалисты добавили, что эти рекомендации нужны, чтобы продукт не испортился слишком быстро и чтобы не оказал негативного влияния на другие продукты.

О том, сколько времени можно хранить продукты в морозилке, рассказали в этом материале.

Редакция
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