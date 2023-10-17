Продукты-наркотики. Какая еда вызывает у человека мощную зависимость

Эшли Герхардт ранее создала Йельскую шкалу пищевой зависимости. Это 25-балльный опросник, у которого те же критерии, что используют для диагностики зависимости от наркотиков.

«Комбинация рафинированных углеводов и жиров, часто содержащаяся в ультраобработанных продуктах (UPF), по-видимому, оказывает сверхаддитивный эффект на системы вознаграждения мозга, что может усилить привыкание к этим продуктам», — написали учёные. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ.

По словам учёных, ультраобработанные продукты (UPF) вызывают такое же привыкание, как никотин, кокаин или героин. Из 10 человек, которые едят подобную пищу, один становится зависимым. К UPF относят колбасу, мороженое, печенье, безалкогольные напитки, сладкие хлопья и другие продукты. Причём жирная и сладкая пища не просто подсаживает на себя — она приучает мозг ненавидеть более здоровую пищу.

Зависимость формируется далеко не у всех, отметили исследователи. Не каждый, кто выпьет пиво, становится зависимым от алкоголя — с чипсами и фастфудом дело обстоит так же.

Человек может стать зависимым и от кофеина. Ранее нутрициолог сети клиник Doc&Med Виктория Вишнякова рассказала, сколько чашек кофе в день можно пить без вреда для здоровья.