Здоровье
14:40, 24 октября 2023
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Прокалывать или нет? Врач развеяла старый миф про гайморит

Есть мнение, что, если при остром гайморите один раз решиться на прокол пазух, потом эту процедуру придётся повторять регулярно. Так, возможно, и было, когда прокалывание пазухи было одним из основных методов лечения острого синусита. Но медицина не стоит на месте, и сейчас с инфекцией можно справиться и без агрессивных методов, заверила оториноларинголог DocDeti и DocMed Анна Яковлева. Когда же всё-таки надо колоть?

Прокалывать или нет? Врач развеяла старый миф про гайморит
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Лечение бактериального верхнечелюстного синусита сегодня не начинается с пункции. Однако врач всё-таки может назначить прокол пазухи при гайморите, если:

  • нет эффекта от лечения, даже после смены антибиотика,
  • болезнь сопровождается лихорадкой выше 38 градусов с интенсивными лицевыми болями, и всё это не проходит на фоне 5–6-дневного приёма антибиотиков,
  • лицевая боль «на троечку» и выше по 10-балльной шкале, и её почти не снять обезболивающими,
  • причина синусита — инфекция, связанная с зубом.

Если пункция пазухи выполнена аккуратно, всё восстанавливается в течение 1–2 месяцев, сообщила Яковлева.

А вот что точно не надо делать при гайморите, так это:

  • прогревать пазухи,
  • промывать нос без назначения врача, особенно травяными отварами,
  • смазывать нос маслами;
  • использовать капли на основе народного средства цикламена.
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