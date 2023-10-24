Прокалывать или нет? Врач развеяла старый миф про гайморит

Лечение бактериального верхнечелюстного синусита сегодня не начинается с пункции. Однако врач всё-таки может назначить прокол пазухи при гайморите, если:

нет эффекта от лечения, даже после смены антибиотика,

болезнь сопровождается лихорадкой выше 38 градусов с интенсивными лицевыми болями, и всё это не проходит на фоне 5–6-дневного приёма антибиотиков,

лицевая боль «на троечку» и выше по 10-балльной шкале, и её почти не снять обезболивающими,

причина синусита — инфекция, связанная с зубом.

Если пункция пазухи выполнена аккуратно, всё восстанавливается в течение 1–2 месяцев, сообщила Яковлева.

А вот что точно не надо делать при гайморите, так это: