14:40, 24 октября 2023
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Прокалывать или нет? Врач развеяла старый миф про гайморит
Есть мнение, что, если при остром гайморите один раз решиться на прокол пазух, потом эту процедуру придётся повторять регулярно. Так, возможно, и было, когда прокалывание пазухи было одним из основных методов лечения острого синусита. Но медицина не стоит на месте, и сейчас с инфекцией можно справиться и без агрессивных методов, заверила оториноларинголог DocDeti и DocMed Анна Яковлева. Когда же всё-таки надо колоть?
Лечение бактериального верхнечелюстного синусита сегодня не начинается с пункции. Однако врач всё-таки может назначить прокол пазухи при гайморите, если:
- нет эффекта от лечения, даже после смены антибиотика,
- болезнь сопровождается лихорадкой выше 38 градусов с интенсивными лицевыми болями, и всё это не проходит на фоне 5–6-дневного приёма антибиотиков,
- лицевая боль «на троечку» и выше по 10-балльной шкале, и её почти не снять обезболивающими,
- причина синусита — инфекция, связанная с зубом.
Если пункция пазухи выполнена аккуратно, всё восстанавливается в течение 1–2 месяцев, сообщила Яковлева.
А вот что точно не надо делать при гайморите, так это:
- прогревать пазухи,
- промывать нос без назначения врача, особенно травяными отварами,
- смазывать нос маслами;
- использовать капли на основе народного средства цикламена.