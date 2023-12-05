Пропал голос? Врач назвала 4 лайфхака, которые помогут его вернуть

По её словам, проблемы с голосом можно разделить на два вида: дисфония (когда меняется громкость, высота и тембр) и афония (голос пропадает полностью, и остаётся лишь шёпот).

Почему может пропасть голос

Лишиться голоса можно из-за:

напряжения связок;

патологии щитовидной железы;

аллергического ринита;

гастроэзофагеального рефлюкса;

воспаления дыхательных путей;

травм;

операций;

ожогов;

неврологических патологий;

инсульта (появляются проблемы с произношением);

курения (воспаляется гортань и могут образовываться полипы);

употребление алкоголя (снижается слюноотделение и появляется сухость во рту).

Как вернуть голос

Если причиной потери голоса стало напряжение, то голос вернётся со временем, но ускорить это можно так:

Перестаньте говорить или говорите мало и негромко, но не шепчите, так связки будут только сильнее напрягаться. Рассасывайте леденцы с травяными компонентами и пейте тёплые напитки вроде отваров ромашки, шалфея, чая с имбирём, молока с мёдом и так далее. Исключите газированные напитки и острую пищу — она будет раздражать слизистую. Бросьте или перестаньте на время курить.

Если спустя 7–10 дней улучшений нет, то стоит обратиться к врачу.

Как обезопасить голос

Периодически устраивайте влажную уборку.

Увлажняйте помещение.

Старайтесь не напрягать связки.

Пейте тёплую негазированную воду.

Не курите и не находитесь возле курящих людей.

Все простудные заболевания лечите сразу и не игнорируйте советы врача.

А ранее лор Валерий Лагутин рассказывал, какие привычки вредят голосу. Узнать о них можно здесь.