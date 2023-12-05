Здоровье
20:00, 05 декабря 2023
2 мин.

Пропал голос? Врач назвала 4 лайфхака, которые помогут его вернуть

Лишиться голоса можно по любой причине, например после шумной вечеринки, громкого концерта, ангины, холодных напитков и другого. Однако зачастую голос пропадает лишь на время и вернуть его можно, особенно если соблюдать все правила и условия. Но бывают случаи, когда он всё не появляется, и что делать в таком случае — рассказала терапевт Алёна Гуляева.

Пропал голос? Врач назвала 4 лайфхака, которые помогут его вернуть
© Freepik

По её словам, проблемы с голосом можно разделить на два вида: дисфония (когда меняется громкость, высота и тембр) и афония (голос пропадает полностью, и остаётся лишь шёпот).

Почему может пропасть голос

Лишиться голоса можно из-за:

  • напряжения связок;
  • патологии щитовидной железы;
  • аллергического ринита;
  • гастроэзофагеального рефлюкса;
  • воспаления дыхательных путей;
  • травм;
  • операций;
  • ожогов;
  • неврологических патологий;
  • инсульта (появляются проблемы с произношением);
  • курения (воспаляется гортань и могут образовываться полипы);
  • употребление алкоголя (снижается слюноотделение и появляется сухость во рту).

Как вернуть голос

Если причиной потери голоса стало напряжение, то голос вернётся со временем, но ускорить это можно так:

  1. Перестаньте говорить или говорите мало и негромко, но не шепчите, так связки будут только сильнее напрягаться.
  2. Рассасывайте леденцы с травяными компонентами и пейте тёплые напитки вроде отваров ромашки, шалфея, чая с имбирём, молока с мёдом и так далее.
  3. Исключите газированные напитки и острую пищу — она будет раздражать слизистую.
  4. Бросьте или перестаньте на время курить.

Если спустя 7–10 дней улучшений нет, то стоит обратиться к врачу.

Как обезопасить голос

  • Периодически устраивайте влажную уборку.
  • Увлажняйте помещение.
  • Старайтесь не напрягать связки.
  • Пейте тёплую негазированную воду.
  • Не курите и не находитесь возле курящих людей.
  • Все простудные заболевания лечите сразу и не игнорируйте советы врача.

А ранее лор Валерий Лагутин рассказывал, какие привычки вредят голосу. Узнать о них можно здесь.

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