Простой способ защитить ребёнка от ожирения. Готовьте грудь

Исследование представили на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Гамбурге. В нём описана взаимосвязь детского питания и употребления газировок с развитием ожирения в позднем детстве. Также учёные изучили, как грудное вскармливание в младенчестве влияет на набор веса в позднем детстве.

И вот что выяснилось: у детей, которых кормили грудью не менее 6 месяцев, к 9 годам было на 3,5% меньше жира по сравнению с теми, кто не получал грудного молока в течение полугода.

Кроме того, у младенцев, которые начали потреблять газировку в возрасте до 18 месяцев, в 9 лет в среднем было примерно на 7,8% больше жира, чем у тех, кто впервые попробовал напиток в 18 месяцев или позже.

Получается, грудное вскармливание и отсутствие газировки в рационе (кто вообще даёт её годовалым детям?) во многом могут защитить от ожирения в будущем. Но не думайте, что в списке вредного только сладкие напитки. Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова рассказывала, какие ещё продукты нельзя давать детям.