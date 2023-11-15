Простуда, насморк, грипп? Не беда, врачи давно раскрыли секрет здоровья!

Польза облепихи для сердца и сосудов

Помимо витамина C, в растении в большом количестве содержатся флавоноиды — полифенольные соединения с антиоксидантной активностью, снижающие риск развития ишемии, уменьшающие окисление и повреждение тканей.

Эффект научно доказан! Учёные в течение 2 месяцев регулярно выдавали крысам, склонным к инсульту, облепиховый порошок и записывали все результаты. По итогу было установлено, что у крыс улучшились обменные процессы и снизился уровень гипертонического стресса.

Также было проведено ещё одно исследование, но уже на людях. Было установлено, что у мужчин, принимавших в течение месяца облепиховое масло, снизилась скорость и степень агрегации тромбоцитов, что уменьшает риск образования тромбов. Но этот эффект исследован не полностью, так как испытуемых было мало.

Чем ещё полезна облепиха

Если у вас диабет I типа, то регулярное употребление облепихи и черники снизит уровень сахара в крови и повысит концентрацию C-пептида. Поэтому облепиху можно использовать в качестве одного из компонентов в комплексном лечении и профилактике диабета.

Помимо этого, есть исследования, доказывающие пользу облепихи в борьбе с раком. Например, некоторые фенольные соединения в экстракте растения предотвращают воспаление, вызванное инициатором канцерогенеза у мышей. Также вещества в экстракте облепихи подавляли развитие опухолевых клеток в гепатоцеллюлярной карциноме человека. Но для понимания противоопухолевых свойств облепихи нужно больше исследований.