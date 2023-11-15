Простуда, насморк, грипп? Не беда, врачи давно раскрыли секрет здоровья!

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В облепихе содержится в 5–10 раз больше витамина C, чем в большинстве фруктов и овощей! Даже в цитрусовых, которые считаются основным источником аскорбиновой кислоты, витамина C меньше, чем в облепихе. Именно поэтому растение рекомендуют использовать в комплексной терапии и для профилактики ОРВИ. Причём употреблять облепиху можно как свежую, только сорванную с дерева, так и в виде чая — эффект останется тот же!
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Польза облепихи для сердца и сосудов
Помимо витамина C, в растении в большом количестве содержатся флавоноиды — полифенольные соединения с антиоксидантной активностью, снижающие риск развития ишемии, уменьшающие окисление и повреждение тканей.
Эффект научно доказан! Учёные в течение 2 месяцев регулярно выдавали крысам, склонным к инсульту, облепиховый порошок и записывали все результаты. По итогу было установлено, что у крыс улучшились обменные процессы и снизился уровень гипертонического стресса.
Также было проведено ещё одно исследование, но уже на людях. Было установлено, что у мужчин, принимавших в течение месяца облепиховое масло, снизилась скорость и степень агрегации тромбоцитов, что уменьшает риск образования тромбов. Но этот эффект исследован не полностью, так как испытуемых было мало.
Чем ещё полезна облепиха
Если у вас диабет I типа, то регулярное употребление облепихи и черники снизит уровень сахара в крови и повысит концентрацию C-пептида. Поэтому облепиху можно использовать в качестве одного из компонентов в комплексном лечении и профилактике диабета.
Помимо этого, есть исследования, доказывающие пользу облепихи в борьбе с раком. Например, некоторые фенольные соединения в экстракте растения предотвращают воспаление, вызванное инициатором канцерогенеза у мышей. Также вещества в экстракте облепихи подавляли развитие опухолевых клеток в гепатоцеллюлярной карциноме человека. Но для понимания противоопухолевых свойств облепихи нужно больше исследований.