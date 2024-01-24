Психбольница ждёт. Названы 5 веских поводов подлечить голову

Может ли человек сам понять, что болен

Люди с психическими расстройствами зачастую не осознают, что нуждаются в помощи. И это сильно осложняет взаимодействие с ними. Когда у человека простуда, он понимает, что пора лечиться. Но ментальные болезни признать не так легко. Больной становится будто слеп ко всем симптомам.

«Человек может говорить, что он бывает излишне эмоциональным или чувствительным, сильно реагирует на какие-то внешние раздражители, но не воспринимать эти особенности как серьёзную патологию», — объяснила Метелёва «Газете.Ru».

Признаки нездоровой психики

Бессонница. Как пояснила Метелёва, у больного человека в сознание беспрестанно врываются беспокойные мысли. Они не дают ему заснуть до самого утра. Но краткий сон по 2–3 часа — это тоже повод как минимум проконсультироваться с врачом.

Бред или галлюцинации. Больной не всегда отличает собственный бред от простых умозаключений. Даже близким людям бред не всегда очевиден, подчеркнула специалист. Типичный пример: человек жалуется, что его кто-то преследует, желает ему зла, на него косо смотрят и т. д. А родственники принимают это за чистую монету, пытаются как-то помочь.

Нарушение поведения. Человек с нездоровой психикой может практически на ровном месте устраивать истерики, проявлять агрессию. Эти реакции он плохо контролирует.

Эмоциональная лабильность. Речь идёт о быстрой переменчивости настроения. Всего за 2–3 часа эмоциональное состояние больного может перемениться от эйфории к отчаянию и обратно.

Дезадаптация. Это важнейший признак психической нестабильности. Распознать его нетрудно: больной становится беспомощным в быту, не может самостоятельно совершать простые рутинные действия, которые раньше выполнял на автомате.

Если у человека есть какие-либо из этих признаков, это ещё не означает, что ему прямая дорога в психбольницу. И далеко не все психически больные люди — это обитатели психиатрических учреждений. В каких случаях возможна принудительная госпитализация — мы объясняли здесь.