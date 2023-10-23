Психолог назвал 5 установок из детства, которые портят нам жизнь. Проверяйте

5 установок недолюбленного родителями человека:

«Я не заслуживаю любви». Как объяснил «Доктору Питеру» Валерий Гут, недолюбленные дети с низкой самооценкой убеждены, что с ними что-то не так. Именно поэтому им кажется, будто их очень сложно полюбить.

«Я одинок». Человек боится признаться в своём одиночестве из страха осуждения или отвержения.

«Я виноват». Если родители перекладывают ответственность за своё поведение на ребёнка, у него формируется ненормальное чувство вины, излишняя самокритичность.

«Я ненормальный». Некоторые родители буквально вбивают эту установку своим детям, не понимая последствий.

«Я ничей, у меня нет своего места в этом мире». Если ребёнок не чувствует крепкой связи с семьёй, он вырастает неуверенным в своих способностях. Такие люди часто не знают, чем им заняться в жизни.

Ещё одна серьёзная ошибка родителей —это несерьёзное отношение к мечтам своих детей. Они игнорируют склонности ребёнка и вынуждают его проживать не свою собственную жизнь, а родительскую в «лучшем» варианте. Мы рассказывали, какую фразу нельзя говорить детям.