Здоровье
23:00, 20 октября 2023
2 мин.

Психолог назвала фразы, которые выдают мужчину-манипулятора

Многие девушки хотят создать крепкий союз с надёжным мужчиной. Но, к сожалению, встретить такого получается не всегда. Поэтому лучше всего приглядеться к парню в начале отношений и составить правильное представление о нём, чем потом жить в постоянном стрессе. Как это сделать и на что обратить внимание, рассказала психолог Елена Горелова.

Психолог назвала фразы, которые выдают мужчину-манипулятора
© Freepik

Эксперт объяснила, что многие женщины вместо того, чтобы расставить границы, продолжают убеждать себя в том, что парень нормальный, но просто неудачно пошутил. Между тем мужчины-манипуляторы, как правило, с каждым разом ведут себя всё хуже и хуже. В какой-то момент женщина всё-таки понимает, что партнёр её совершенно не уважает и эти шутки в её адрес неслучайны.

Психолог призвала сразу устанавливать свои границы, пресекать высокомерный тон и ценить себя любимую. Вот такие фразы в начале отношений точно должны насторожить:

  • «Где работаешь, сколько зарабатываешь? О, в принципе, для женщины неплохо, молодец!»
  • «Ты знаешь, я так устал от этих меркантильных баб, которым нужны только деньги и подарки. Как хорошо, что ты не такая».
  • «Ты мне очень понравилась, очень хочу с тобой встретиться. Но должен предупредить, я пока не готов к серьёзным отношениям».
  • «Я уже предвкушаю нашу ночь. А утром приготовишь мне блинчики. Ты же умеешь готовить? Я люблю хозяйственных женщин».
  • «Пока! Завтра позвоню!» Спустя две недели: «Извини, что долго не появлялся. Были неотложные дела. Как ты там без меня? Встретимся сегодня?»

Психолог резюмировала, что на эти красные флажки нужно обязательно обращать внимание, так как потом они превратятся в огромные красные полотна, которые будут портить всю жизнь.

Таким красным флагом для одной невесты стала неудачная шутка жениха на свадьбе. Девушка решила развестись на следующий день после торжества.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.