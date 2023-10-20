Психолог назвала фразы, которые выдают мужчину-манипулятора

Эксперт объяснила, что многие женщины вместо того, чтобы расставить границы, продолжают убеждать себя в том, что парень нормальный, но просто неудачно пошутил. Между тем мужчины-манипуляторы, как правило, с каждым разом ведут себя всё хуже и хуже. В какой-то момент женщина всё-таки понимает, что партнёр её совершенно не уважает и эти шутки в её адрес неслучайны.

Психолог призвала сразу устанавливать свои границы, пресекать высокомерный тон и ценить себя любимую. Вот такие фразы в начале отношений точно должны насторожить:

«Где работаешь, сколько зарабатываешь? О, в принципе, для женщины неплохо , молодец!»

, молодец!» «Ты знаешь, я так устал от этих меркантильных баб, которым нужны только деньги и подарки. Как хорошо, что ты не такая ».

». «Ты мне очень понравилась, очень хочу с тобой встретиться. Но должен предупредить, я пока не готов к серьёзным отношениям ».

». «Я уже предвкушаю нашу ночь. А утром приготовишь мне блинчики. Ты же умеешь готовить? Я люблю хозяйственных женщин ».

». «Пока! Завтра позвоню!» Спустя две недели: «Извини, что долго не появлялся. Были неотложные дела. Как ты там без меня? Встретимся сегодня?»

Психолог резюмировала, что на эти красные флажки нужно обязательно обращать внимание, так как потом они превратятся в огромные красные полотна, которые будут портить всю жизнь.

Таким красным флагом для одной невесты стала неудачная шутка жениха на свадьбе. Девушка решила развестись на следующий день после торжества.