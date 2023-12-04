Психолог объяснил, что сулит привычка всё доедать. Ничего хорошего

По словам специалиста, те, кто не разрешает себе или детям оставлять еду в тарелке, могут довести себя или их до расстройства пищевого поведения.

Долгов отметил, что у нашего мозга есть «подлое свойство»: чувство сытости уже есть, но человек продолжает есть, чтобы доесть всё из тарелки. В результате центр голода возбуждается ещё раз, причём сильнее, чем обычно.

Такая история грозит лишним весом, ожирением и расстройством пищевого поведения. Психолог посоветовал есть только до насыщения и учиться вовремя останавливаться. При этом необязательно выбрасывать остатки — можно доесть их и потом.

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