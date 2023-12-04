Здоровье
05:00, 04 декабря 2023
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Психолог объяснил, что сулит привычка всё доедать. Ничего хорошего

С детства многих учат доедать всё до конца и не оставлять на тарелке даже маленького кусочка. Порой так вообще доходит до угроз вроде «пока не доешь, из-за стола не выйдешь». Оказалось, что «общество чистых тарелок» не так уж и хорошо влияет на наше здоровье, как все привыкли думать. О том, чем грозит привычка всегда доедать, радио Sputnik рассказал психолог Денис Долгов.

Психолог объяснил, что сулит привычка всё доедать. Ничего хорошего
© Richard Bell / Unsplash

По словам специалиста, те, кто не разрешает себе или детям оставлять еду в тарелке, могут довести себя или их до расстройства пищевого поведения.

Долгов отметил, что у нашего мозга есть «подлое свойство»: чувство сытости уже есть, но человек продолжает есть, чтобы доесть всё из тарелки. В результате центр голода возбуждается ещё раз, причём сильнее, чем обычно.

Такая история грозит лишним весом, ожирением и расстройством пищевого поведения. Психолог посоветовал есть только до насыщения и учиться вовремя останавливаться. При этом необязательно выбрасывать остатки — можно доесть их и потом.

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