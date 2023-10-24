Психолог объяснила, что толкает подростков к алкоголю и наркотикам. Порой сами родители
Воспитание ребёнка — процесс сложный и тонкий: важно сохранить доверительные отношения и не нарушить границы, но при этом не избаловать и сохранить разумную дисциплину. Звучит логично, но на практике некоторые дети начинают пить и принимать наркотики, несмотря на старания родителей. В чём причины такого поведения молодёжи, «Газете.Ru» рассказала клинический психолог реабилитационного центра «Двойной диагноз» Дарья Серебрякова.
По словам эксперта, факторов, которые могут повлиять на появление алкогольной и наркотической зависимостей у детей, много. Принято считать, что к опасным веществам чаще всего тянутся дети из маргинальных или, наоборот, слишком богатых семей. И там, и там причинами называют избалованность и распущенность. Психолог назвала это мифом, так как причины могут крыться глубже.
Эксперт объяснила, что биологическая предрасположенность в этом вопросе есть, но алкоголизм родителей далеко не всегда порождает подобные проблемы у детей — есть ещё куча внешних и внутрисемейных факторов. Среди них:
- эмоциональное или физическое насилие;
- холодность со стороны членов семьи;
- отсутствие внимания и интереса к ребёнку и его чувствам;
- буллинг в школе;
- насилие в обществе (если ребёнок становится свидетелем драк или чего похуже).
Ещё психолог отметила, что сейчас по части тех же наркотиков в обществе отсутствует полноценная профилактика. Порой родители даже не могут распознать, что их дети что-то употребляют. Скажем, ребёнок принял запрещёнку утром, а вечером, когда родители вернулись с работы, уже всё в порядке. Нужно обратить внимание на следующие тревожные звоночки: снижение успеваемости, несоблюдение гигиены, проблемы со сном и аппетитом, агрессия, раздражительность и пропажа денег из дома.
Также дети могут подсаживаться на психоактивные вещества из-за проблем с доверием в семье. Родители либо слишком холодны, либо слишком эмоционально реагируют на действия подростка, и поэтому он решает не советоваться больше с близкими.
О том, как себя вести, если ребёнок выпил, можно прочитать в этом материале.