Психолог поделилась секретом, как перестать откладывать счастье на потом

Вот 10 основных признаков, которые могут помочь распознать синдром отложенной жизни:

Перестать жить отложенной жизнью можно и без помощи психотерапевта. Но придётся принять твёрдое решение и чётко следовать цели выйти из «порочного круга откладывания». Вот план из 7 шагов, которые могут помочь:

Осознайте проблему. Первый шаг — это осознание того, что у вас есть синдром отложенной жизни, понимание его негативных последствий для вашего благополучия.

Установите конкретные цели. Нужно определить, чего вы хотите достичь и какие шаги нужно предпринять для этого. Разбейте свои цели на более мелкие и достижимые задачи.

Создайте план действий. Он должен помочь достичь ваших целей. Установите конкретные сроки и шаги, которые вам нужно предпринять для их достижения.

Практикуйте медитации и осознанность. Это помогает вернуться к настоящему моменту и уменьшить фокус на будущем. Регулярная практика этих методов позволит справиться со стрессом и тревогой.

Развивайте самодисциплину. Попробуйте развить привычку действовать в настоящем моменте и не откладывать важные дела на потом. Установите приоритеты и придерживайтесь их.

Получите поддержку от близких. Общение с друзьями и близкими может помочь вам получить поддержку и мотивацию. Расскажите им о своих целях и прогрессе, чтобы они могли поддерживать вас.