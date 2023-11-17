Здоровье
10:00, 17 ноября 2023
2 мин.

Психолог поделилась секретом, как перестать откладывать счастье на потом

Синдром отложенной жизни — это состояние, при котором человек регулярно откладывает достижение целей и принятие важных решений на неопределённое будущее. Вся его жизнь проходит в ожидании, что всё радостное и хорошее случится когда-нибудь потом. А пока придётся терпеть и страдать. Психолог Светлана Комарова рассказала, как с этим бороться. Есть план из 7 действий, который поможет получать удовольствие от жизни здесь и сейчас.

freepik

freepik

© freepik

Признаки синдрома отложенной жизни

Вот 10 основных признаков, которые могут помочь распознать синдром отложенной жизни:

  • Постоянное ощущение, что время ускользает и жизнь проходит мимо.
  • Чувство, что все самые важные моменты и достижения уже позади, а впереди только рутина.
  • Желание изменить свою жизнь, но отсутствие понимания, с чего нужно начать.
  • Сравнение себя с другими людьми своего возраста и ощущение, что они достигли большего.
  • Ощущение, что не достигаете желаемого уровня успеха в своей карьере или не испытываете полного удовлетворения от своих профессиональных достижений.
  • Частые мысли о том, что вам нужно что-то новое и интересное в жизни.
  • Отсутствие ясной цели или мечты на будущее.
  • Чувство усталости и истощения — физического и эмоционального.
  • Желание заняться саморазвитием или обучением, но отсутствие времени или ресурсов на это.
  • Ощущение, что вы не получаете достаточного удовлетворения от своих отношений или семейной жизни.

Как избавиться от синдрома отложенной жизни. 7 шагов

Перестать жить отложенной жизнью можно и без помощи психотерапевта. Но придётся принять твёрдое решение и чётко следовать цели выйти из «порочного круга откладывания». Вот план из 7 шагов, которые могут помочь:

  1. Осознайте проблему. Первый шаг — это осознание того, что у вас есть синдром отложенной жизни, понимание его негативных последствий для вашего благополучия.

  2. Установите конкретные цели. Нужно определить, чего вы хотите достичь и какие шаги нужно предпринять для этого. Разбейте свои цели на более мелкие и достижимые задачи.

  3. Создайте план действий. Он должен помочь достичь ваших целей. Установите конкретные сроки и шаги, которые вам нужно предпринять для их достижения.

  4. Практикуйте медитации и осознанность. Это помогает вернуться к настоящему моменту и уменьшить фокус на будущем. Регулярная практика этих методов позволит справиться со стрессом и тревогой.

  5. Развивайте самодисциплину. Попробуйте развить привычку действовать в настоящем моменте и не откладывать важные дела на потом. Установите приоритеты и придерживайтесь их.

  6. Получите поддержку от близких. Общение с друзьями и близкими может помочь вам получить поддержку и мотивацию. Расскажите им о своих целях и прогрессе, чтобы они могли поддерживать вас.

  7. Начните заботиться о своём физическом здоровье. Оно имеет прямую связь с психическим состоянием. Регулярное физическое упражнение, здоровое питание и достаточный сон могут помочь вам начать чувствовать себя лучше и более энергично.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.