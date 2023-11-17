Психолог поделилась секретом, как перестать откладывать счастье на потом
Синдром отложенной жизни — это состояние, при котором человек регулярно откладывает достижение целей и принятие важных решений на неопределённое будущее. Вся его жизнь проходит в ожидании, что всё радостное и хорошее случится когда-нибудь потом. А пока придётся терпеть и страдать. Психолог Светлана Комарова рассказала, как с этим бороться. Есть план из 7 действий, который поможет получать удовольствие от жизни здесь и сейчас.
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Признаки синдрома отложенной жизни
Вот 10 основных признаков, которые могут помочь распознать синдром отложенной жизни:
- Постоянное ощущение, что время ускользает и жизнь проходит мимо.
- Чувство, что все самые важные моменты и достижения уже позади, а впереди только рутина.
- Желание изменить свою жизнь, но отсутствие понимания, с чего нужно начать.
- Сравнение себя с другими людьми своего возраста и ощущение, что они достигли большего.
- Ощущение, что не достигаете желаемого уровня успеха в своей карьере или не испытываете полного удовлетворения от своих профессиональных достижений.
- Частые мысли о том, что вам нужно что-то новое и интересное в жизни.
- Отсутствие ясной цели или мечты на будущее.
- Чувство усталости и истощения — физического и эмоционального.
- Желание заняться саморазвитием или обучением, но отсутствие времени или ресурсов на это.
- Ощущение, что вы не получаете достаточного удовлетворения от своих отношений или семейной жизни.
Как избавиться от синдрома отложенной жизни. 7 шагов
Перестать жить отложенной жизнью можно и без помощи психотерапевта. Но придётся принять твёрдое решение и чётко следовать цели выйти из «порочного круга откладывания». Вот план из 7 шагов, которые могут помочь:
Осознайте проблему. Первый шаг — это осознание того, что у вас есть синдром отложенной жизни, понимание его негативных последствий для вашего благополучия.
Установите конкретные цели. Нужно определить, чего вы хотите достичь и какие шаги нужно предпринять для этого. Разбейте свои цели на более мелкие и достижимые задачи.
Создайте план действий. Он должен помочь достичь ваших целей. Установите конкретные сроки и шаги, которые вам нужно предпринять для их достижения.
Практикуйте медитации и осознанность. Это помогает вернуться к настоящему моменту и уменьшить фокус на будущем. Регулярная практика этих методов позволит справиться со стрессом и тревогой.
Развивайте самодисциплину. Попробуйте развить привычку действовать в настоящем моменте и не откладывать важные дела на потом. Установите приоритеты и придерживайтесь их.
Получите поддержку от близких. Общение с друзьями и близкими может помочь вам получить поддержку и мотивацию. Расскажите им о своих целях и прогрессе, чтобы они могли поддерживать вас.
Начните заботиться о своём физическом здоровье. Оно имеет прямую связь с психическим состоянием. Регулярное физическое упражнение, здоровое питание и достаточный сон могут помочь вам начать чувствовать себя лучше и более энергично.