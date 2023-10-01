Психолог рассказала, о чём предупреждают кошмары перед важными событиями
Если каждый раз перед каким-то важным событием вам не спится ночью, это повод задуматься о своём здоровье. Особенно если вкупе с бессонницей вас атакуют кошмары и всякие телесные реакции — головокружение, учащённый пульс. Что всё это может значить, рассказала психолог, член Общества группового анализа, сооснователь семейного психологического центра Lighthouse Дарина Илянина объяснила, почему так происходит.
Ночные кошмары вкупе с физиологическими реакциями вроде учащённого пульса или головокружения, скорее всего, указывают на очень высокую степень волнения, предположила психолог. Как минимум, ваша психика не справляется с эмоциональной нагрузкой, раз напряжение проявляется даже на телесном или соматическом уровнях.
С такими повторяющимися симптомами хорошо бы навестить невролога или психотерапевта, рекомендовала Илянина. Одни из возможных причин — страх потерять контроль или какое-то травмирующее событие из прошлого, которое сейчас выступает в роли триггера. Если разобраться в первопричинах, проблема может уйти довольно быстро, отметила психолог.
Другая возможная причина бессонницы — перегрузки. Подумайте, возможно, вы уже долгое время вынуждены заниматься чем-то тяжёлым для вас. Например, присматриваете за тяжело больным родственником или работаете в компании с начальником-тираном.
Если вы при этом не заботитесь о себе, рано или поздно организм взбунтуется и потребует заботы и поддержки таким хитрым способом. Разобраться в первопричинах такого сбоя сложнее. Но первый шаг можно сделать сразу же — начать относиться к себе бережнее, сказала психолог изданию «Доктор Питер».