Психолог рассказала, о чём предупреждают кошмары перед важными событиями

Ночные кошмары вкупе с физиологическими реакциями вроде учащённого пульса или головокружения, скорее всего, указывают на очень высокую степень волнения, предположила психолог. Как минимум, ваша психика не справляется с эмоциональной нагрузкой, раз напряжение проявляется даже на телесном или соматическом уровнях.

С такими повторяющимися симптомами хорошо бы навестить невролога или психотерапевта, рекомендовала Илянина. Одни из возможных причин — страх потерять контроль или какое-то травмирующее событие из прошлого, которое сейчас выступает в роли триггера. Если разобраться в первопричинах, проблема может уйти довольно быстро, отметила психолог.

Другая возможная причина бессонницы — перегрузки. Подумайте, возможно, вы уже долгое время вынуждены заниматься чем-то тяжёлым для вас. Например, присматриваете за тяжело больным родственником или работаете в компании с начальником-тираном.

Если вы при этом не заботитесь о себе, рано или поздно организм взбунтуется и потребует заботы и поддержки таким хитрым способом. Разобраться в первопричинах такого сбоя сложнее. Но первый шаг можно сделать сразу же — начать относиться к себе бережнее, сказала психолог изданию «Доктор Питер».