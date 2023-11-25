Пять причин лишнего веса. Врач рассказала, что мешает похудеть женщинам за сорок

Малоподвижный образ жизни

Сидячая работа, любовь к комфорту и отсутствие необходимости передвигаться пешком — вот главные враги активного и здорового образа жизни. Но есть и хорошие новости: две-три кардиотренировки в неделю вполне компенсируют последствия гиподинамии.

Гормональные проблемы

Речь здесь не только о том, что с возрастом у женщин катастрофически меняется гормональный фон. Просто к сорока многие накапливают различные болячки. Дисфункция щитовидной железы, инсулинорезистентность, диабет, ну и да, возрастное снижение уровня эстрогенов — вот те факторы, которые приводят к набору веса. Избыток одних гормонов и недостаток других существенно влияют на метаболизм и процесс формирования жировых отложений. Если получится восстановить гормональный баланс, лишний вес уйдёт.

Стресс

Любой стресс приводит к повышению уровня гормона кортизола, который вызывает у нас желание этот самый стресс заесть. Но переживания проходят, а лишний вес («кортизоловый живот») и привычка переедать остаются.

Неправильные пищевые привычки

Привычки пить чай «вприкуску», жарить на большом количестве масла, перекусывать на бегу и т. д. рано или поздно приводят к тому, что количество нездоровой еды переходит непосредственно в качество жира.

Алкоголь

Бокал вина с подружками, пиво под пиццу или холодный сидр в жаркий летний день кажутся незначительными нарушениями. Но по факту даже такие дозы алкоголя разжигают аппетит и ухудшают работу внутренних органов. Всё это способствует набору лишних килограммов. А если отдавать предпочтение сладким алкогольным напиткам, можно заработать инсулинорезистентность — состояние преддиабета. В этом случае, даже если вы прекратите систематически выпивать, процесс набора веса уже будет запущен, и остановить его будет очень сложно.