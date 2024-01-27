Пьёте кефир на ночь? Врач объяснила, к чему это может привести

Проблема в том, что у таких продуктов слишком высокий инсулиновый индекс. Вдобавок к этому как раз вечером гормон инсулин достигает максимальной активности.

«Получается, что человек пьёт кефир и довольный идёт спать, а ночью у него падает уровень глюкозы в крови — и печень начинает её ускоренно синтезировать», — объяснила врач.

По её словам, если человек делает так регулярно, он рискует заработать преддиабет, который при наличии прочих факторов будет способствовать развитию диабета. Это же повлияет на набор жировой ткани.

Есть на ночь медики тоже не рекомендуют. Лучше всего, чтобы последний приём пищи был за четыре часа до сна. А потом в идеале — прогуляться, посоветовал патофизиолог Сергей Степанов.