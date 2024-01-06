Назван способ быстро протрезветь. Актуально в праздники

Специалист напомнил, что подышать свежим воздухом после обильного употребления спиртных напитков, мясных продуктов, закусок и десертов — отличная практика.

Во-первых, чем больше человек дышит, тем быстрее алкоголь выветривается из лёгких. Другая история — когда отдыхающие постоянно находятся в одном помещении: концентрация спиртного в воздухе в этом случае намного выше.

Во-вторых, прогулка — отличный способ наконец отвлечься от еды.

А если вы только за свежий воздух, но просто ходить по улице неинтересно, рассказали о том, как активно провести время.